Como era de esperarse, la caída de la Selección Argentina Sub 20 en la Final del Mundial con Marruecos provocó una catarata de burlas en redes sociales, sobre todo, de hinchas mexicanos, chilenos y colombianos, que se convirtieron en los principales haters de la Albiceleste, desde la consagración del combinado mayor en Qatar 2022.

Y uno de los principales apuntados en plataformas como Instagram o Twitter fue Gianluca Prestianni, futbolista que nunca le esquivó al ida y vuelta mediático, sino todo lo contrario. Por eso, aprovechó la invitación que le hicieron en el programa Cambio de Frente que conducen José Chatruc y Fabián Cubero para hacer su descargo por los comentarios que recibió luego del encuentro que se disputó en el Estadio Nacional de Santiago.

”No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final”, apuntó el jugador del Benfica de Portugal. En ese mismo sentido, agregó: ”Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”.

Además, Gianluca Prestianni minimizó la publicación de Arturo Vidal, quien se sumó a la celebración de Marruecos: ”Gastarte en contestarle a Vidal… Hay que dejarla pasar”. Igualmente, resaltó: ”Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”.

Gianlucca Prestianni se lamentó por el tanto que no pudo marcar Mateo Silvetti al finalizar el primer tiempo

Antes de que acabaran los primeros 45 minutos, Mateo Silvetti tuvo un mano a mano con el arquero de Marruecos que no pudo aprovechar para decretar el descuento. Le pegó fuerte y cruzado, pero se fue rasante junto al palo. Al respecto, Gianluca Prestianni reflexionó: ”Si hubieramos hecho el gol de Silvetti antes de que terminara el primer tiempo hubiera sido totalmente distinta la historia”.

Y a raíz de las indicaciones de Diego Placente en el entretiempo, contó: ”Nos dijo que jugáramos como lo veníamos haciendo. Que ya estábamos 2 a 0 abajo y que si hacíamos un gol de arranque iba a cambiar todo”.

La importancia de Ángel Di María y Nicolás Otamendi para su adaptación al Benfica

”Lo que me ayudó mucho fue compartír plantel con Ángel (Di María) y Nico (Otamendi). Ellos fueron los que no me dejaron caer. Porque yo quería volver a Argentina”, contó Prestianni, que advirtió que se pondrá a disposición de José Mourinho cuanto antes: ”Voy a estar el sábado vs. Arouca”.

