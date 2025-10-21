Por estas horas en la Selección Argentina reina el sabor amargo por haber perdido la Final del Mundial Sub 20 con Marruecos. Sin embargo, a medida que pasen los días, seguramente emergerá el gran papel que desempeñó el plantel dirigido por Diego Placente, el cual se llevó un destacable segundo puesto que no hace más que confirmar que la Albiceleste tiene material de sobra para su futuro.

De hecho, varias de las piezas que terminaron brillando en Chile 2025 quizás no hubieran tenido su oportunidad si jugadores como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri o Valentín Carboni eran autorizados por sus clubes para disputar el certamen juvenil (ni Real Madrid, ni Bayer Leverkusen ni Genoa acataron al llamado desde la AFA).

Al respecto, eso es lo que apuntó la FIFA tras la Final del Mundial Sub 20 del último domingo en el Estadio Nacional. Mediante su sitio web oficial resaltó, con nombres propios, el balance positivo que sacó la Selección Argentina de su paso por el certamen en el que llegó a la octava final de su historia en la categoría.

”En el torneo disputado en Chile, la Albiceleste presentó desde centrales con enorme poder de juego, conducción y marca, como Tobías Ramírez y Juan Villalba, laterales de jerarquía, con llegada al gol y poder de desdoblamientos, como Dylan Gorosito y Julio Soler, un volante central con mucho entendimiento del juego como Milton Delgado”, publicó el portal de la entidad con base en Zurich, Suiza.

La publicación con la que la FIFA resaltó el nivel de los jugadores de Argentina en el Mundial Sub 20.

Del mismo modo, subrayó el rendimiento de los encargados de dar movilidad a la Celeste y Blanca de mitad de cancha para arriba: ”Varios jugadores en ataque con un nivel que se salió de la media, como el propio Prestianni, especialmente en cuartos de final y semifinales, Maher Carrizo, y sus delanteros, Alejo Sarco (autor de cuatro tantos en el torneo) y Mateo Silvetti, presente con goles en momentos clave”.

FIFA recordó los diamantes en bruto que le quedaron a Argentina tras las Copas del Mundo Sub 20

En esa sintonía, FIFA también recordó otros futbolistas argentinos que, si bien no lograron el título, aprovecharon su paso por el Mundial Sub 20 para completar su formación y hoy brillar en diferentes ligas del mundo: ”La camada que dirigió Javier Mascherano en la anterior edición (Argentina 2023), ya hace ruido grande: aunque quedó eliminado en octavos de final, luego de caer con Nigeria, buena parte del plantel que estuvo en esa edición ya tiene un presente imponente, como Valentín Barco, Valentín Carboni o Matías Soulé, entre otros”.

Lo mismo con el caso de Polonia 2019, en el cual la Albicelste pulió a tres de los integrantes de la Scaloneta: ”La lista no se agota nunca. En Polonia 2019, otro torneo en el que no consiguió el objetivo principal, luego de quedar eliminado en octavos de final contra Ghana, por penales, se destacan los nombres de Thiago Almada, Leonardo Balerdi y un tal Julián Álvarez’‘.

