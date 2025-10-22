El goleador del Mundial Sub 20 que no jugó con Argentina y que Scaloni puede ‘fichar’ para la mayor

La Copa del Mundo Sub 20 fue creada con una función principal: ser un campeonato competitivo que ayude a los jugadores a completar su formación en una instancia en la que están por pegar el salto al fútbol grande, a pesar de que con el paso de los años (desde su primera edición en 1977), muchos de los participantes ya exhiben hasta 2 o 3 temporadas en la primera división de algunos de los clubes más importantes del planeta.

No obstante, sigue siendo una plataforma más que interesante para que los seleccionadores de conjuntos nacionales de mayores (así como también ojeadores de equipos de diferentes continentes) saquen conclusiones. De hecho, en el caso de la Albiceleste, ya se vieron proyectos en todas las líneas que se perfilan como opciones para reforzar al combinado principal de cara a la Copa Mundial 2030.

Los defensores centrales Tobías Ramírez y Juan Villalba, los laterales Dylan Gorosito y Julio Soler, el mediocampista Milton Delgado, el enganche Gianluca Prestianni y los delanteros Maher Carrizo, Alejo Sarco y Mateo Silvetti, son algunas de las piezas que brillaron en la Argentina Sub 20 y que se postulan para seguir siendo parte del plan de selecciones nacionales.

Pero además, el Mundial Sub 20 le dejó a Argentina otras opciones por fuera del plantel que comandó Diego Placente, por esta tendencia cada vez más habitual de jugadores con doble ciudadanía. Como por ejemplo, el ganador del premio al goleador del certamen que se disputó en Chile, que registró un promedio de efectividad de un tanto por partido.

Benjamín Cremaschi, el goleador del Mundial Sub 20 2025.

Se trata de Benjamín Cremaschi, de 5 goles en 5 compromisos con Estados Unidos (llegó hasta los Cuartos de Final), que nació en Miami y que es hijo de Pablo Cremaschi, exjugador de rugby de Los Pumas. Y si bien en su momento a su padre le recomendaron que se inclinara por el llamado de la selección norteamericana porque probablemente no tendría lugar en Argentina, su camino ascendente lo exhibe como una alternativa para el futuro de la Celeste y Blanca.

Publicidad

Publicidad

Es que tras compartir plantel con Lionel Messi en el Inter Miami, fue cedido a mitad de año al Parma, en donde está peleando por ganarse un lugar (de momento fue suplente en 3 de las 7 fechas de la Serie A). Por lo que de desarrollar su carrera en el Viejo Continente y destacarse en una liga competitiva como la italiana, no hay dudas en que se meterá en el radar de Lionel Scaloni.

Otros futbolistas del Mundial Sub 20 que pueden ser llamados por Argentina

Además de Benjamín Cremaschi, hay otros tres jugadores del Mundial Sub 20 que no jugaron para Argentina, pero que están en condiciones de ser tenidos en cuenta, si así lo consideran desde la Selección mayor. Lautaro Millán de Chile (nacido en Bahía Blanca) y Mateo Levy (nacido en Buenos Aires) y Tahiel Jiménez (hijo del ex El Porvenir, Platense y Banfield Walter Jiménez) de México.

ver también FIFA apuntó a los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 tras la Final del Mundial