Mundial 2026

Argentina caería en el Ranking FIFA por su partido vs. Angola: ¿cómo afecta esto a su suerte en el Mundial?

Argentina tendrá menos chances de sumar puntos para el ranking de selecciones en la fecha FIFA de noviembre con respecto al resto de los que integran el top ten.

Por Germán Carrara

La Selección Argentina debe ganarle a Angola y esperar que Francia no venza a Ucrania y Azerbaiyán para no perder su lugar en el Ranking FIFA.

El encuentro con Angola en el Estadio 11 de noviembre de la ciudad de Luanda (a disputarse este viernes 14 de noviembre a las 13 horas de Argentina) pareciera ser un mero ensayo de la Selección Argentina con vistas a lo que será la defensa del título obtenido en Qatar 2022 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, poco se comenta del importante valor que tendrá el choque con el conjunto africano en su destino en el certamen que se desenvolverá en tierras norteamericanas. Es que el resultado influirá en su puntaje en el Ranking FIFA, clasificación en la cual la entidad que preside Gianni Infantino se basará para determinar el orden del bombo de los cabezas de serie del sorteo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington.

En ese sentido, la Selección Argentina tendrá solo una chance de sumar unidades en la fecha FIFA de noviembre, puesto que su único rival será justamente Angola. Además, las victorias o los empates en encuentros amistosos otorgan un puntaje menor al de los partidos por Eliminatorias o por copas oficiales, como puede ser la Copa América o la Euro.

En concreto, Francia, que está tercero, tiene altas chances de superar a Argentina en la última ventana del 2025 si derrota a Ucrania y a Azerbaiyán, rivales a los que tiene que vencer para abrazarse al primer puesto de su grupo en las Eliminatorias de la UEFA y así decretar su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Incluso la Inglaterra de Thomas Tuchel, de momento cuarto en el Ranking FIFA, también cuenta con un terreno favorable para acortar distancias con la Albiceleste si supera a Serbia y a Albania, aunque en su caso son solo dos compromisos con los que debe cumplir del calendario, puesto que ya consiguió su boleto al Mundial en octubre.

El top ten del Ranking FIFA hasta la fecha de octubre

España (1880.76 puntos).

Argentina (1872.43 puntos).

Francia (1862.71 puntos).

Inglaterra (1824.30 puntos).

Portugal (1778.00 puntos).

Países Bajos (1759.96 puntos).

Brasil (1758.85 puntos).

Bélgica (1740.01 puntos).

Italia (1717.15 puntos).

Alemania (1713.30 puntos).

Hasta entonces así está el Bombo de los cabezas de serie del sorteo para el Mundial 2026

_México

_Estados Unidos

_Canadá

_España

_Argentina

_Francia

_Inglaterra

_Portugal

_Países Bajos

_Brasil

_Bélgica

_Alemania

En síntesis

  • La Selección Argentina jugará contra Angola el viernes 14 de noviembre a las 13 horas de Argentina.
  • El partido influirá en el Ranking FIFA, usado para definir los cabezas de serie del sorteo del Mundial.
  • Francia podría superar a Argentina en el ranking si vence a Ucrania y Azerbaiyán en la Fecha FIFA.
germán carrara
Germán Carrara

