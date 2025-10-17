En la última fecha FIFA, la Selección Argentina cerró su participación con dos triunfos: con justicia le ganó a Venezuela, y más tarde apabulló sin ningún tipo de piedad a Puerto Rico. Ahora, los comandados por Lionel Scaloni piensan en los próximos compromisos con vistas al Mundial 2026, donde podrían sufrir una complicación de cara al sorteo.

Como es habitual, luego de cada fecha FIFA se actualiza el ranking de selecciones, donde en la previa a una cita mundialista toma mayor relevancia para lo que será el ansiado sorteo, en donde cada país clasificado conocerá a sus respectivos rivales de la fase de grupos. Y aquí es donde aparecen los problemas para la Albiceleste.

Pese a que no tuvo problemas para conseguir las victorias en los amistosos, la derrota contra Ecuador en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas generó que los de Scaloni terminaran en la segunda posición del Ranking FIFA, por detrás de España, quien quedó en la primera colocación.

Pese a que los galos igualaron 2-2 frente a Islandia bajo el marco de la cuarta fecha del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026, sumaron algunos ‘porotos’ extra, pero no lograron posicionarse como escolta de los españoles. Cabe destacar que Argentina adquirió muchísimo protagonismo desde la gesta en Qatar 2022.

Por el momento, y con una gran posibilidad de que haya cambios en las posiciones durante las próximas fechas FIFA que se lleven a cabo en noviembre, marzo y junio, en la antesala al Mundial 2026, la Selección Argentina aparecerá en la quinta ubicación del Bombo 1 del sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington, con el que se confeccionarán los cruces de la Fase de Grupos y el cuadro de la instancia de eliminación (por primera vez en la historia desde los 16vos de Final).

En síntesis, por ahora, el bolillero de los cabezas de serie para confeccionar los grupos de la cita mundialista será de la siguiente manera: México, Estados Unidos, Canadá (los tres por ser anfitriones), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica e Italia.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA tras la fecha FIFA de octubre

España Argentina Francia Inglaterra Portugal Países Bajos Brasil Bélgica Italia Alemania