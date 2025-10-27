Por el amistoso con Angola Argentina se moverá en el Ranking FIFA y alterará su destino en el Mundial

La AFA ya confirmó que la Selección Argentina, finalmente, disputará solo un amistoso en la fecha FIFA de noviembre. A pesar de las tratativas que se mantuvieron con India y Marruecos, se medirá únicamente a Angola en la ciudad de Luanda, partido que se desarrollará bajo el marco de la celebración del 50 aniversario de la independencia del país africano.

Y a pesar de que todavía no hay fecha precisa para la disputa del encuentro, lo que también quedó claro es que la Scaloneta, antes y después del compromiso con su rival, se entrenará en España (sede a definir), todo en pos de su preparación para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se llevará a cabo a mediados del 2026.

Pero tanto la planificación destinada para la fecha de selecciones de noviembre como puntualmente el partido con Angola tendrán un impacto mucho más significante para la Selección Argentina que una mera presentación para cumplir con el calendario.

Es que el hecho de disputar solo un partido en lugar de dos, prácticamente lo sentencia a bajar un escalón (del segundo al tercero) en el ranking oficial de selecciones, puesto que, si gana, solo sumará puntos por ese partido, mientras que Francia tendrá altas chances de escalar si vence a Ucrania y a Azerbaiyán, contrincantes a los que, por cierto, debe vencer para garantizar su lugar en la Copa Mundial.

En ese mismo sentido, España, que enfrenta a Georgia y a Turquía, puede sacarle a Argentina mayor ventaja, encaminándose, de esta forma, a la posibilidad de presentarse en la cita mundialista como líder absoluto de la clasificación.

Por otro lado, Inglaterra, el combinado nacional que se coloca en el cuarto puesto y que, paradójicamente, es el único europeo que en octubre ya pudo sacar pasaje para Norteamérica, también tienen chances de arrimarse al podio si derrota a Serbia y Albania.

Cabe mencionar que la FIFA se apoyará en dicho ranking para establecer el orden en el Bombo de los cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026, por lo que la posición, claramente, marcará el destino respecto a los rivales de la Fase de Grupos y a los posibles cruces en la instancia de eliminación (que por primera vez en la historia comenzará con los 16vos de Final).

El orden del Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 tras la fecha FIFA de octubre

(H) CANADÁ

(H) MÉXICO

(H) ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

ARGENTINA

FRANCIA

INGLATERRA

PORTUGAL

PAÍSES BAJOS

BRASIL

BÉLGICA

ALEMANIA

Top 15 del Ranking FIFA tras la fecha FIFA de octubre

España Argentina Francia Inglaterra Portugal Países Bajos Brasil Bélgica Italia Alemania Croacia Marruecos Colombia México Uruguay

DATOS CLAVES

