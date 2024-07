Luego de la sufrida clasificación por penales a las semifinales de la Copa América de Estados Unidos, la Selección Argentina dio vuelta la página y regresó a los entrenamientos para prepararse de cara a su próximo compromiso, que será el martes 9 de julio en New Jersey.

En esta práctica, los futbolistas que jugaron desde el inicio bajaron las cargas para recuperarse en óptimas condiciones, con la particularidad de que dos de ellos terminaron con molestias físicas en el último partido, por lo que serán seguidos de cerca por el cuerpo técnico y médico.

El primero de ellos, es Lisandro Martínez, el defensor central que fue titular y que marcó el gol en el tiempo reglamentario. Debido a esta molestia que sintió, que no lo dejó jugar con normalidad, tuvo que ser reemplazado por Nicolás Otamendi a falta de 13 minutos para el fin del encuentro.

“Estoy contento por Lisandro (Martínez), hizo un buen partido. Estaba cargado y decidí cuidarlo”, dijo el entrenador Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al partido contra Ecuador, explicando el motivo por el cual decidió reemplazar al futbolista del Manchester United.

Lisandro Martínez salió por lesión frente a Ecuador.

Por otro lado, el segundo futbolista que terminó con una fatiga muscular, acorde a lo informado por el periodista de Doble Amarilla, Fernando Czyz, fue Nicolás González, el extremo por la banda izquierda que completó los 90 minutos y era uno de los designados a patear un penal si la tanda seguía.

Teniendo en cuenta que las molestias no son de mayor gravedad, el cuerpo técnico de Scaloni seguirá día a día la evolución de ambos jugadores para determinar si podrán ser nuevamente de la partida en el duelo de semifinales, o si esperarán en el banco de suplentes.

El estado físico de Lionel Messi tras el partido con Ecuador

El capitán argentino se recuperó de una molestia física ocasionada en el partido contra Chile y volvió a ser titular frente a Ecuador, completando los 90 minutos. Una vez terminado el encuentro, habló en zona mixta, donde contó cómo está de esta lesión.

“Tratando de sacar la molestia que tenía el dolor, sentía que entrenando de a poco sintiendo un porque de miedo, no soltándome del todo pero al final en los último entrenamientos me sentí mucho mejor y me sentía bien, no sentía molestias, nada por ahí miedo psicológico de cuando tenés una lesión o molestia y siempre está, pero a nivel muscular no sentía nada, me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí”, soltó”.