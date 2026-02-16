En Inglaterra aseguran que Alexis Mac Allister se irá del Liverpool, pero se quedará en la Premier League

En Europa los rumores del mercado de pases no frenan a pesar de que ya pasó la época de las transferencias de mitad de temporada. Ahora, todos los comentarios están encarados a lo que serán los fichajes para la temporada que comenzará semanas después de la Final (19/7) de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y en ese sentido, uno de los trascendidos que más repercusión tuvo en las últimas horas en el Reino Unido y en el Viejo Continente en general es el que despuntó el periódico británico Mirror, respecto a que Alexis Mac Allister podría dejar al Liverpool para vestir la camiseta del Manchester United a partir de agosto próxmo.

”El Manchester United está en proceso de elaborar una lista de posibles objetivos para el mediocampo que el club intentará fichar en la ventana de transferencias del próximo verano, considerando una adquisición sorpresa por parte de su acérrimo rival, el Liverpool, para fichar a Alexis Mac Allister”, publicó este lunes 16 de febrero el sitio mencionado.

Esta versión no solo tuvo repercusión en la Premier League de Inglaterra, sino también en LaLiga de España, dado que en la Península Ibérica hace días sonó el nombre del ex Argentinos Juniors y Boca para el Real Madrid (de hecho, sería parte de un plan para un mediocampo al que quieren adosar a Enzo Fernández y a Nico Paz).

De todas maneras, vale aclarar, la operación no será nada sencilla. Porque más allá de que el Liverpool, por lo general, no pretende negociar con el Manchester United (y viceversa), el contrato del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 vence recién a mediados del 2028 y su cláusula de rescisión (de acuerdo a Transfermarkt) es de 85 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

La temporada irregular de Alexis Mac Allister y del Liverpool

ver también Para Vinícius, Argentina es una de las candidatas para ganar el Mundial 2026

ver también España admite su preocupación de cara a la Finalissima: ”Las lesiones y los bajos momentos tienen en vilo a De La Fuente”

La temporada del Liverpool no viene siendo del todo buena. Luego de ser campeón de la Premier League la campaña anterior, el equipo que comanda Arne Slot sufre varios altibajos. De momento, se ubica sexto en la tabla de posiciones a 15 puntos del líder Arsenal (por ahora no está clasificando a la UEFA Champions League). No obstante, ya superó la Cuarta Ronda en la FA Cup y en la Champions League ya clasificó a los Octavos de Final.

En cuanto a Alexis Mac Allister fue titular en 28 de los 37 partidos que jugó en el vigente curso. Hasta entonces acumula 3 goles y 4 asistencias.

En síntesis

Alexis Mac Allister es vinculado con un posible traspaso del Liverpool al Manchester United .

es vinculado con un posible traspaso del Liverpool al . El mediocampista argentino tiene una cláusula de rescisión valorada en 85 millones de euros .

valorada en . Alexis Mac Allister acumula 3 goles y 4 asistencias en 28 titularidades esta temporada.

Publicidad