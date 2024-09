La Selección Argentina vuelve a las canchas tras su reciente consagración en la Copa América 2024 y habrá una cita especial en el Monumental antes de enfrentar a Chile por Eliminatorias Sudamericanas, ya que Ángel Di María será homenajeado tras anunciar su retiro de la Albiceleste con un trofeo bajo el brazo.

La jornada en Núñez además contará con varios eventos que formarán parte de la velada que girará en torno a Angelito y, por supuesto, al duelo contra la Roja por los puntos. En ese contexto, una periodista argentina tendrá su momento de protagonismo en el verde césped: será la encargada de cantar la canción que ella misma creó y que se convirtió en hit dentro del plantel de la Scaloneta.

Quién es la que creó “Oh Selección”, el hit de la Scaloneta durante la Copa América

Florencia Chiusano es licenciada en Comunicación y forma parte del staff de TyC Sports, canal en donde dio a conocer por primera vez la canción que luego adoptarían los jugadores de la Selección Argentina durante la Copa América 2024 que conquistó la Albiceleste en Estados Unidos.

“La canción surgió en el programa de stream de TyC Sports el año pasado. Agustín Fantasía, que estaba conduciendo, se enteró que yo cantaba y me dijo si me animaba a hacer una canción para la Selección. En ese momento no lo hice, pero lo hice para el próximo stream, fue el 12 de octubre. Ahí fue que surgió esta canción: la hice el 11 de octubre y la presenté al otro día”, reveló en una charla con PRONTO.

Con la inclusión de Diego Maradona y Lionel Messi en la letra, el tema rápidamente escaló entre los hinchas a través de las redes sociales y fue por esa vía que varios jugadores del plantel que dirige Scaloni decidieron incluirla a su repertorio, siendo la más cantada durante la Copa América.

La letra de “Oh, Selección”, el hit furor en la Albiceleste

La banda Argentina te vino a alentar,

Solo quiere verte dar la vuelta.

Como en el Azteca, como en el Lusail

Con el Diego y Lionel de bandera.

Porque esta locura se lleva en la piel,

Yo te aliento aunque ganes o pierdas.

No me importa dónde, siempre vamos a estar,

Mato y muero por estos colores.

Oh Selección, Selección, Selección (bis)

Ritmo: Clarobscuro – La Vela Puerca