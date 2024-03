El Preolímpico Sub 23 fue una enorme prueba en la carrera de Javier Mascherano, pero logró sacarla adelante. Así. Argentina estará en los próximos Juegos Olímpicos y aspira a una nueva medalla dorada, tal como en Atenas 2004 y Pekín 2008.

La ingeniería para armar el plantel para la cita ya comenzó. No solo corre el condicionante de tener que formarla con futbolistas Sub 23 y apenas tres mayores, también necesitará el aval de los clubes, que no están obligados a cederlos para este torneo.

Mientras tanto, la Selección Francesa se ilusiona con la posible delantera que podría tener en su país. Según Le Parisien, Thierry Henry aspira a dirigir a tres de los mejores atacantes de la actualidad entre los galos, aunque no será fácil conseguirlo.

Como bandera, el DT pretende a Kylian Mbappé, que se marchará en el verano de PSG y llegaría a Real Madrid. Para acompañarlo en la línea ofensiva, busca convencer a Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

Ante su público, Francia quiere colgarse la medalla de oro por segunda vez en su historia en este evento tras 40 años de sequía de podios. La anterior fue en Los Angeles 1984, cuando venció a Brasil por 2-0 en la final.

Los clasificados al fútbol de los Juegos Olímpicos

Además de Argentina y el anfitrión, Francia, ya hay 10 países que confirmaron su presencia para el evento masculino y aún restan 4 cupos por definirse. Hasta el momento, Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Marruecos, Egipto, Mali, Nueva Zelanda y Paraguay tienen un boleto.