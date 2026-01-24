Es tendencia:
A qué hora juega Cerúndolo vs. Zverev y que canal pasa el partido de octavos de final del Australian Open

El argentino se enfrenta a uno de los grandes candidatos a quedarse con el certamen que se disputa en Oceanía.

Por Julián Mazzara

Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev se enfrentan por el Australian Open.
La segunda semana del primer Grand Slam del año está a punto de empezar, y lo hará con un partidazo: por los octavos de final del Australian Open, se miden Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev.

Durante la madrugada de este domingo 25 de enero, en el cuarto turno de la cancha John Cain Arena, el argentino y el alemán se enfrentarán no antes de las 3:00 de la mañana (hora argentina), a través de Disney+.

Cerúndolo es el mejor argentino dentro del ranking ATP, ya que se encuentra en el puesto 21, y por primera vez alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Australia. De hecho, buscará clasificarse entre los ocho mejores de un Gran Slam luego de lo que fueron sus eliminaciones en las ediciones 2023 y 2024 de Roland Garros.

El tenista porteño de 27 años llega a este encuentro contra el alemán oriundo de Hamburgo luego de tres victorias sin ceder sets en Melbourne Park, donde superó chino Zhizhen Zhang (36°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y también al ruso Andrey Rublev (15°). Por su parte, Zverev (3°) derrotó al canadiense Gabriel Diallo (41°), al francés Alexandre Muller (52°) y al británico Cameron Norrie (27°), pero sus victorias fueron en cuatro parciales.

Francisco Cerúndolo, tenista argentino. (Getty Images)

No es la primera vez que se enfrentan, sino que el de este domingo será el sexto juego que tengan entre sí. De hecho, el argentino está arriba en el historial con tres triunfos y dos derrotas.

Cabe destacar que Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Pero cayó en el cruce que disputaron en Canadá y el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025.

DATOS CLAVES

  • Domingo 25 de enero, 3:00 AM: Francisco Cerúndolo enfrenta a Alexander Zverev por Disney+.
  • Octavos de final Australian Open: Francisco Cerúndolo busca el pase en John Cain Arena.
  • Historial 3-2 a favor: Francisco Cerúndolo supera a Alexander Zverev en enfrentamientos previos.
Julián Mazzara

german garcía grova

toti pasman

