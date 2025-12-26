La irrupción de Carlos Alcaraz en el circuito fue imponente. A muy corta edad fue campeón de Grand Slam y también número 1 del mundo. Muchos veían en él al sucesor de Rafael Nadal y hasta se llegó a pensar que no iba a tener mucha competencia si lograba mantenerse, pero poco tiempo después se produjo la consolidación de Jannik Sinner, quien explotó a una edad no tan temprana como la del murciano.

Desde hace ya más de dos años que la centralidad del tenis masculino pasa por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Así quedó bien claro en la cantidad de puntos que tienen en el ranking de la ATP, como también en la conquista de los títulos más importantes de este 2025.

Entre los dos se repartieron -dos por lado- los cuatros Grand Slams de este 2025, además fueron campeones en casi todos los Masters 1000 y entre ellos supieron protagonizar batallas inolvidables. El nivel entre ellos es muy parejo y por eso no es descabellado que hayan sido, por amplio margen, los que más dinero en premios ganaron este año.

Carlitos luego de ganar el US Open 2025. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz obtuvo nada más y nada menos que 21,3 millones de dólares en premios en este 2025, mientras que Jannik Sinner ganó 19,1 millones de la misma moneda. Si bien ambos ganaron dos títulos de Grand Slam -los que más plata dan- el español compitió durante tres meses más, que fueron los que el italiano estuvo fuera de las canchas al cumplir una sanción por doping involuntario positivo.

El top 10 de los tenistas que más dinero en premios ganaron en 2025

1- Carlos Alcaraz – 21,3 millones de dólares

2- Jannik Sinner – 19,1 millones de dólares

3- Alexandr Zverev – 7,4 millones de dólares

4- Alex De Miñaur – 6,6 millones de dólares

5- Lorenzo Musetti – 6,3 millones de dólares

6- Taylor Fritz – 5,9 millones de dólares

7-Felix Auger-Aliassime – 5,8 millones de dólares

8- Ben Shelton – 5,6 millones de dólares

9- Novak Djokovic – 5,1 millones de dólares

10- Casper Ruud – 3,9 millones de dólares

