Zverev, picante antes de las ATP Finals: “Prefería el grupo de Alcaraz porque Sinner es el más fuerte”

Luego de un año exigente, el circuito de la ATP está por llegar a su final. Mientras se definen los ATP 250 de Atenas y Metz, el próximo lunes comenzará la acción en las ATP Finals, que se disputarán en Turín. Este certamen reúne a los ocho mejores tenistas del año en dos grupos de cuatro, donde los primeros se miden ante los segundos en las semifinales. Para la edición de 2025, hay dos firmes candidatos que no solamente se juegan el título, sino también saber quién terminará el año como número 1 del mundo en el ranking, se trata de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El tercer preclasificado para este torneo es Alexander Zverev, que no tuvo un buen año en líneas generales, pero que como prácticamente todo quedó en manos de Sinner y Alcaraz, no hubo rival que le haga fuerza para sacarlo del puesto número 3 en el ranking.

El alemán dialogó con Ubitennis antes del inicio de las ATP Finals y dejó una polémica reflexión respecto a qué grupo le hubiese gustado tener: “Prefería caer en el grupo de Carlos. Para ser sincero, da igual. Bueno, sí que importa, pero obviamente ambos son los mejores del mundo. En esta superficie, en pista cubierta y dura, y creo que las pistas son más rápidas que en París, creo que Jannik es el más fuerte“.

Luego quiso suavizar sus palabras: “Pienso que Carlos también estaría de acuerdo. Cualquiera puede ganar a cualquiera, pero los dos últimos años estuve en el mismo grupo que Carlos y gané las dos veces. No tenía preferencia por ninguno. De hecho, esperaba que estuvieran los dos en el mismo grupo”.

Sinner y Zverev. (Foto: Getty).

Zverev ve a todos lejos de Sinner y Alcaraz

“Sinceramente, creo que ahora mismo todos están distanciados de Jannik y Carlos. No es una percepción, es la realidad. Este año he tenido algunos problemas, problemas físicos prácticamente siempre, he tenido dificultades de salud, pero cuando he estado sano y he podido competir, como me sentí en las últimas semanas en Viena y París, creo que también he demostrado un buen tenis”, dijo Zverev.

Además, agregó: “Cuando cuido mi cuerpo y estoy al 100%, siento que puedo competir con los mejores jugadores del mundo, pero la percepción de estar distanciado de Jannik y Carlos no es una percepción, es la realidad”.

¿Cómo quedaron los grupos de las ATP Finals?

GRUPO BJORN BORG

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime/Lorenzo Musetti

GRUPO JIMMY CONNORS

Carlos Alcaraz

Tayor Fritz

Novak Djokovic

Alex De Minaur

