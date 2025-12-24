Ganó 5 Grand Slams, fue top 3 del planeta y la acusaron de falsificar documentos: “La Guardia Fronteriza impidió que entrara”

En los últimos años, el tenis ruso estuvo muy bien representado en lo que respecta a las mujeres. Si bien la figura excluyente fue la gran María Sharapova, no hay que dejar de destacar a Svetlana Kuznetsova, Anastasia Myskina, Dinara Safina, Elena Dementieva, Anastasia Pavlyuchenkova o la propia Vera Zvonareva, quien se lució tanto en individuales como en dobles, tanto femeninos como mixtos. Tuvo una larga trayectoria en la que hubo algunas lesiones que le impidieron tener más regularidad, pero así y todo logró destacarse y ganarse un lugar en la rica historia del tenis ruso.

Una infancia dura y sacrificada

Vera Zvonareva nació en Moscú el 7 de septiembre de 1984 y no tuvo una infancia sencilla. De hecho, en 2021 la recordó en diálogo con Behind the racquet: “Mi mamá siempre fue trabajadora, así que pasé la mayor parte de mi infancia con mi abuela. Ella me llevaba a la escuela y a entrenar todos los días, ya que era peligroso viajar sola. Vivíamos en la zona sur de Moscú, tardábamos hora y media de viaje por la ciudad hasta el destino. Recuerdo que mi abuela estaba envejeciendo y ya le costaba caminar de una parada del autobús a otra”.

Sus comienzos en el tenis profesional

Luego de varios años se sacrificio, para el año 2000 -cuando tenía 15 años- se logró insertar en el circuito profesional y de a poco comenzó a mostrar que tenía capacidades para luchar por todo. Entre 2003 y 2006, ya afianzada, Vera Zvonareva consiguió nada más y nada menos que cinco títulos en individuales, lo positivo es que lo hizo en polvo de ladrillo, canchas duras y también en césped, mostrando su gran versatilidad.

La gran carrera de Vera Zvonareva

Sin dudas, la mejor etapa de Vera Zvonareva en individuales fue entre 2008 y 2011, años en los que conquistó siete títulos, entre ellos el WTA 1000 de Indian Wells en 2009, pero también jugó las finales de Wimbledon y US Open en 2010, cayendo en ambas: la primera de ellas contra Serena Williams y la restante ante Kim Clijsters. Cabe destacar que dos años atrás, en los Juegos Olímpicos de 2008 había obtenido la medalla de bronce. Un detalle no menor es que en lo que respecta al ranking llegó a ser la número 2 del mundo.

En paralelo a su gran carrera en individuales, Vera Zvonareva se lució en dobles, sobre todo femenino y allí consiguió tres títulos de Grand Slam: US Open 2006 junto a Nathalei Dechy, Abierto de Australia 2012 en pareja con Svetlana Kuznetsova y US Open 2020 con la alemana Laura Siegemund. Por otro lado, en dobles mixtos ganó el US Open 2004 con Bob Bryan y Wimbledon 2006 con Andy Ram.

Conflictos para ingresar a Polonia

Tras el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, a fines de febrero de 2023, algunos países tomaron la decisión de no dejar ingresar a ciudadanos rusos ni bielorrusos, uno de ellos fue Polonia. En 2023, Vera Zvonareva quiso ingresar a territorio polaco desde Belgrado, pero fue interceptada y acusada de intentar hacerlo con un visado falso.

De hecho, el Ministerio del Interior de Polonia emitió un duro comunicado: “La Guardia Fronteriza impidió que la tenista rusa entrara en Polonia. Vera Zvonareva, utilizando una visa emitida por Francia, intentó ingresar a nuestro país en un vuelo de Belgrado a Varsovia. Después de llegar de Serbia, la tenista se quedó en la zona de tránsito del aeropuerto Chopin de Varsovia y hoy después de las 12:00 voló a Podgorica”.

Alejamiento del tenis y vida familiar

Vera Zvonareva tuvo una gran carrera. En sus primeros años tuvo grandes resultados en individuales y el tramo final lo disfrutó en dobles. Lamentablemente tuvo varias lesiones que le impidieron brillar. Dejó la actividad profesional en más de una oportunidad, pero luego regresó. Su último registro en el circuito fue en el año 2023 y lo hizo a lo grande: fue campeona del WTA Finals en dobles junto a Laura Siegemund. Tras su último retiro, Zvonareva decidió establecerse en Dubái, donde brinda clases de tenis y también disfruta junto a su familia. Cabe destacar que su hija Evelina nació en el año 2016.

