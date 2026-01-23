Es tendencia:
Dos tenistas podrían recibir hasta 5 años de cárcel por actos racistas en pleno partido en Brasil

La dupla había cerrado 2025 con título en Bogotá y se encontraba jugando en Itajaí su primer torneo del año.

Por Juan Ignacio Portiglia

El venezolano y el colombiano se exponen a una pena de hasta 5 años de prisión.

El Challenger de Itajaí en Brasil, dejó una imagen lamentable que vuelve a poner el foco en la problemática del racismo. El venezolano Luis David Martínez, quien supo ganar títulos jugando dobles junto al argentino Federico Gómez, y el colombiano Cristian Rodríguez quedaron detenidos por actos racistas tras perder en cuartos de final ante la dupla brasileña conformada por Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes.

Las cámaras de la transmisión de la ATP mostraron el preciso instante en que Martínez realiza gestos imitando a un mono justo cuando los jugadores se acercaban a la red para saludarse, apenas finalizado el partido. Pero también pudo constatarse que Rodríguez le dijo “macaco” a uno de los ballboys.

Tweet placeholder

Horas después del encuentro, la policía militar brasileña arrestó en su hotel al venezolano, que había realizado los gestos que quedaron registrados como prueba. Rodríguez acudió a la comisaría para constatar cuál era la situación de su compañero, pero terminó siendo detenido también.

Al ser los actos racistas considerados como crimen en Brasil, ambos tenistas se exponen a una pena de cárcel de entre dos a cinco años. Además, deberán pagar una multa económica cuyo monto todavía no se dio a conocer.

Mal inicio de año para la dupla campeona

Luis David Martínez y Cristian Rodríguez habían cerrado su 2025 coronándose como campeones del Challenger de Bogotá a finales de noviembre, luego de vencer a la dupla conformada por el estadounidense Benjamin Kittay y el colombiano Nicolás Barrientos.

El de Itajaí era el primer torneo para ambos jugando juntos en este 2026 y lo habían iniciado con victoria ante el boliviano Federico Zeballos y el canadiense Juan Carlos Aguilar, para luego ser derrotados por la dupla brasileña de Ribeiro y Marcondes en cuartos de final.

Data clave

  • Luis David Martínez y Cristian Rodríguez fueron detenidos en Brasil acusados de actos racistas.
  • Las cámaras grabaron gestos de mono y el insulto “macaco” dirigido a un auxiliar.
  • Ambos tenistas enfrentan penas de prisión de dos a cinco años según la ley brasileña.
