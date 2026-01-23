Dos tenistas podrían recibir hasta 5 años de cárcel por actos racistas en pleno partido en Brasil

El Challenger de Itajaí en Brasil, dejó una imagen lamentable que vuelve a poner el foco en la problemática del racismo. El venezolano Luis David Martínez, quien supo ganar títulos jugando dobles junto al argentino Federico Gómez, y el colombiano Cristian Rodríguez quedaron detenidos por actos racistas tras perder en cuartos de final ante la dupla brasileña conformada por Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes.

Las cámaras de la transmisión de la ATP mostraron el preciso instante en que Martínez realiza gestos imitando a un mono justo cuando los jugadores se acercaban a la red para saludarse, apenas finalizado el partido. Pero también pudo constatarse que Rodríguez le dijo “macaco” a uno de los ballboys.

Horas después del encuentro, la policía militar brasileña arrestó en su hotel al venezolano, que había realizado los gestos que quedaron registrados como prueba. Rodríguez acudió a la comisaría para constatar cuál era la situación de su compañero, pero terminó siendo detenido también.

Al ser los actos racistas considerados como crimen en Brasil, ambos tenistas se exponen a una pena de cárcel de entre dos a cinco años. Además, deberán pagar una multa económica cuyo monto todavía no se dio a conocer.

Mal inicio de año para la dupla campeona

Luis David Martínez y Cristian Rodríguez habían cerrado su 2025 coronándose como campeones del Challenger de Bogotá a finales de noviembre, luego de vencer a la dupla conformada por el estadounidense Benjamin Kittay y el colombiano Nicolás Barrientos.

El de Itajaí era el primer torneo para ambos jugando juntos en este 2026 y lo habían iniciado con victoria ante el boliviano Federico Zeballos y el canadiense Juan Carlos Aguilar, para luego ser derrotados por la dupla brasileña de Ribeiro y Marcondes en cuartos de final.

