La defensa de Coco Gauff a Sabalenka y Swiatek ante el pedido de quita de puntos para las dos mejores del mundo: “No es justo”

Los organizadores del WTA 1000 de Dubai no están nada contentos con la gran cantidad de bajas que ha tenido el torneo cuyo cuadro principal comenzó a disputarse este domingo. Ya había sido una pesadilla que las primeras en confirmarse fueran las dos mejores jugadoras del mundo; Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, pero con el cuadro ya armado siguieron cayéndose figuras de alta convocatoria.

Karolina Muchova y Victoria Mboko, campeona y subcampeona del recientemente finalizado WTA 1000 de Doha, comunicaron lesiones que las obligaron a dar el paso al costado. Lo mismo sucedería horas después con la número 6 del mundo Amanda Anisimova horas más tarde y también con Sara Bajlek, revelación checa que viene de coronar en el WTA 500 de Abu Dabi.

Ya muy enfadado con las bajas de Sabalenka y Swiatek, el máximo dirigente del evento Salah Tahlak había pedido que no solo se aplique una multa económica a la jugadora, sino que además se las castigue con la quita de puntos en el ranking mundial. “Creo que debería haber un castigo más severo para los jugadores por retirarse, no solo multas, sino que se les deberían descontar puntos de clasificación”, fueron sus palabras.

Quien fue consultada al respecto sobre el pedido del director del torneo de Dubai fue Coco Gauff, actual número 4 del mundo que no hizo otra cosa que sacar mayor chapa de candidata al título con los mencionados retiros. Pero pese a que la gran cantidad de bajas podría favorecerla para llegar a instancias finales y recortar distancias en el ranking mundial, la estadounidense se manifestó en contra del reclamo.

Sabalenka y Swiatek se bajaron del torneo de Dubai.

“No creo que las jugadoras lo hagan simplemente porque no quieren jugar, no creo que sea esa decisión. Siento que esta parte de la temporada siempre ha sido difícil, creo que simplemente por la transición que hay. ¿Si creo que a las jugadoras se les deberían descontar puntos? La verdad es que no”, respondió en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Y argumentó: “Ya tenemos la obligación de jugarlos, obtenemos cero puntos en nuestro ranking por todo. A estas alturas del calendario, creo que es difícil jugar todos los torneos ahora que duran dos semanas. Creo que las exigencias a los jugadores son cada vez mayores. No creo que sea justo que a los jugadores se les quiten puntos. Creo que, en todo caso, deberíamos tener 1000 puntos opcionales, como hacen los hombres en Montecarlo”.

Exitoso estreno para Coco Gauff en Dubai

ver también Los millones que ganó Francisco Cerúndolo por vencer a Luciano Darderi y ser campeón del Argentina Open

Después de dos actuaciones algo decepcionantes en el Abierto de Australia y el WTA 1000 de Doha, Coco Gauff tuvo un exitoso estreno en Dubai ante una rival siempre peligrosa como Anna Kalinskaya, que venía presentando un rendimiento en alza en sus últimos torneos.

Tras un inicio de mucha paridad, la estadounidense aprovechó que la rusa comenzó a evidenciar algunos problemas físicos que le requirieron recibir atención médica más de una vez y terminó llevándose la victoria en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-4.

Publicidad

Publicidad

Data clave