Fue top 3, es la ídola de una de las jugadoras del momento y la Iglesia Católica la cuestionó: “Declaró su amor por Jesús, no puede promover eso”

Entre mediados de la década del 2000 y la del 2010 hubo un gran caudal de grandes jugadoras de tenis en el circuito de la WTA. Las más destacadas en ese entonces fueron Serena Williams, Venus Williams, María Sharapova, Justin Henin, Svetlana Kuznetsova y también supo hacerse un lugar Agnieszka Radwanska, que llegó desde Polonia y logró ser pionera en varios aspectos importantes.

La gran carrera de Agnieszka Radwanska

Agnieszka Radwanska nació en Cracovia el 6 de marzo de 1989 y a sus cuatro años comenzó a jugar al tenis. En su país, no habían sido muchas las tenistas en tener grandes logros, pero ella llegó para romper con esa estadística y fue la primera de su país en ganar un título WTA en la Era Abierta, además de ser la pionera en disputar en una final de Grand Slam.

Se inició como profesional en 2005 y dos años más tarde obtuvo su primer título. En 2008 conquistó tres más y ya comenzó a dar que hablar en un circuito que tenía grandes figuras. Sin dudas, 2012 fue uno de los mejores años de su carrera: llegó a ser la número 2 del mundo en el ranking y también disputó su única final de Grand Slam, fue en Wimbledon, donde cayó en tres sets ante Serena Williams.

Serena Williams se impuso por 1/6, 7/5 y 6/2 a Radwanska en la final de Wimbledon 2012. (Foto: Getty).

El tramo final de su trayectoria fue con diez títulos en cuatro años, siendo un total de 20 en su carrera. Fue tanto el sacrifico y esfuerzo que hizo, que decidió ponerle punto final a su gran recorrido en el tenis a los 29 años en el 2018. Así y todo, fue una inspiración importante para Iga Swiatek, quien finalmente terminó convirtiéndose en la mejor tenista polaca de todos los tiempos.

Agnieszka Radwanska tras ganar en Pekín 2016. (Foto: Getty).

El tiro imposible que maravilló al mundo del tenis

Agnieszka Radwanska fue dueña de una gran talento, no por nada llegó a ser la número 2 del mundo y competir de igual a igual con jugadoras de la talla de Serena Williams o María Sharapova. No solamente se destacó por su muy buena técnica, sino también por sus extraordinarios reflejos y capacidad de solucionar situaciones complicadas. En el WTA 1000 de Miami en 2013 fue la protagonista de un tiro sensacional que dejó a todos con la boca abierta.

La producción fotográfica de la polémica que trajo críticas de la Iglesia Católica

En 2011, Agnieszka Radwanska vivió uno de los mejores años de su carrera ya que obtuvo dos de los títulos más importantes de la misma: los WTA 1000 de Tokio y de Pekín, pero también fue protagonista de una gran polémica. Por ese entonces, ESPN realizó una producción fotográfica con varios deportistas posando desnudos y la llamó “ESPN´s Body Issue”.

Agnieszka Radwanska fue una de las protagonistas de esa producción e hizo una producción sin ropa, aunque lógicamente no se mostraban explícitamente sus partes íntimas, pero para el cura polaco Marek Dziewiecki, referente de la Iglesia Católica de aquel país fue mucho y declaró de manera contundente: “Promover que el hombre vea a la mujer como una cosa y no como una hija de Dios, digna de respeto y amo. Es una lástima que una persona que declaró su amor por Jesús esté promoviendo eso“.

Agnieszka Radwanska en la producción para ESPN. (Foto: ESPN).

Swiatek, agradecida con Agnieszka Radwanska

Hasta la irrupción de Iga Swiatek en el circuito de la WTA, la mejor tenista polaca de todos los tiempos había sido Agnieszka Radwanska, quien había llegado a ser número 2 del mundo y conquistado 20 títulos. Iga arremetió con todo, ya ocupó el puesto número 1 en el ranking de WTA, acumula 25 títulos, de los cuales 6 de ellos son Grand Slams.

Svitolina, Radwanska y Barty en 2019. (Foto: Getty).

Iga valoró la importancia de Agnieszka Radwanska, a quien tiene cómo ídola, en noviembre de 2023: “En aquella época sentía que, a pesar de mis resultados similares a los de mis compañeras de otros países, la comunidad no creía del todo en mi éxito como senior. Las rusas ganaban más entonces y las estadounidenses tenían a Serena Williams, que promocionó el tenis en todo el mundo. Me parecía que las chicas de esos países tenían más éxito y su entorno las trataba de forma diferente. Definitivamente sería más difícil para mí si no fuera por Agnieszka Radwanska, ella fue la que allanó el camino“.

Iga Swiatek celebra su conquista en Wimbledon 2025. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional, Agnieszka Radwanska fue madre. En julio de 2020 nació Jakub, su único hijo hasta el momento. La ex tenista también siguió vinculada al mundo del tenis, ya que formó parte de algunas entregas de premios y también trabajó en el equipo de Magda Linette, tenista polaca. Por otro lado, se la vio involucrada en el pádel.

Agnieszka Radwanska y Linette. (Foto: @MagdalInette).

