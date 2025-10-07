Es tendencia:
El imponente récord de Iga Swiatek que no pudieron conseguir Serena Williams, Alcaraz ni Sinner

La tenista polaca superó a Marie Bouzková por el WTA de Wuhan y alcanzó una marca que demuestra su gran nivel en las últimas temporadas.

En la actualidad, el tenis femenino tiene una reina indiscutida y es Aryna Sabalenka, si bien en 2025 no logró ser dominante al 100%, la realidad es que las jugadoras del top 10 no lograron la regularidad necesaria para pelearle el número 1 del mundo, aunque hay una tendencia que invita a pensar que Iga Swiatek podría hacerlo en 2026, especialmente durante la gira europea de polvo de ladrillo, su superficie predilecta y en la que no obtuvo los resultados esperados en 2025, aunque igualmente fue buena, pero no sobresaliente.

Swiatek tuvo un tramo del 2025 complicado, especialmente cuando estuvo involucrado un polémico caso de doping del que salió inmune, pero sin duda eso repercutió en su mentalidad y estuvo algunas semanas ofreciendo rendimientos que no son acordes a lo que ella había mostrado. Hizo un gran Wimbledon y ahí pareciera haber estado el punto de inflexión de su año.

Este martes se midió ante Marie Bouzková por la primera ronda del WTA de Wuhan y ganó por 6/1 y 6/1, dejando en claro que es una de las firmes candidatas al título. Con esta victoria, la polaca alcanzó un imponente récord y se convirtió en la primera mujer en este siglo en ganar 60 partidos (o más) durante cuatro temporadas consecutivas.

El gran récord de Iga Swaitek

Luego de obtener su victoria número 60 en el año, Iga se convirtió en la primera jugadora en hacerlo en este siglo ya que las anteriores en lograrlo habían sido Martina Hingis y Lindsay Davenport a fines de los 90 y comienzos de los 2000. En esta oportunidad, la polaca llegó a 67 victorias en 2022, 68 en 2023, 64 en 2024 y en 2025 acumula 60, pero ese número puede seguir aumentando. Un detalle no menor es que Serena Williams, la jugadora más determinante de todos los tiempos nunca lo pudo conseguir.

Sinner y Alcaraz nunca pudieron conseguir este récord

Si bien son contemporáneos, Iga Swaitek se destacó desde muy joven y logró este récord a sus 24 años, la misma edad que tiene Jannik Sinner, quien tuvo su explosión un poco más tarde que la polaca, por eso todavía no logró esta marca, aunque tampoco lo hará en un mediano plazo ya que en este 2025 no llegará a tener 60 victorias ya que estuvo unos meses fuera de las canchas por la suspensión del doping.

Por su parte, Carlos Alcaraz tampoco está en camino a hacerlo pronto ya que sí lo había conseguido en 2023 (con 65 triunfos), pero no pudo hacerlo en 2024. El español volvió a superar esa marca en este 2025 y se estima que si mantiene su gran nivel y no sufre lesiones importantes, puede aspirar a lograrlo en tres años.

