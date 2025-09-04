Iga Swiatek arremetió contra un periodista tras quedar eliminado del US Open: “¿Necesitás un descanso mental?

Hace apenas siete semanas, Iga Swiatek pasó por encima a Amanda Anisimova en la final de Wimbledon. La polaca se impuso por 6/0 y 6/0 y se coronó en el All England por primera vez en su vida. El pasado miércoles, en el marco de los cuartos de final del US Open, se volvieron a ver las caras, pero en esta oportunidad fue la estadounidense la que se quedó con la victoria por 6/4 y 6/3. Por las semifinales se medirá ante Naomi Osaka, que sueña con volver a ser campeona en Nueva York.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Iga Swiatek fue consultada respecto a las diferencias que vio en su rival en relación a la final de Wimbledon. La polaca afirmó: “Hoy jugó plenamente concentrada. Fue totalmente distinto, sí. No es una sorpresa. Entreno con ella, sé cómo puede jugar. Fue totalmente diferente. Se desplazó mejor, jugó mejor… todo fue distinto”.

Además, agregó: “Creo que todo el mundo es consciente del nivel que puede alcanzar Amanda. Sí, no jugó bien en Wimbledon, pero no es que vaya siempre a cometer los mismos errores o sentirse de la misma forma. Sé que es una buena jugadora, que puede alcanzar un gran nivel de tenis. Estaba lista para un partido duro. Ganó, así que nada de esto importa”.

Iga Swiatek cayó en cuartos del US Open. (Foto: Getty).

Swiatek se molestó con un periodista

En plena conferencia de prensa, a Iga Swiatek le consultaron sobre el desgaste anímico y si necesitaba un descanso mental. La polaca no tomó nada bien la consulta y retrucó: “¿Por qué dirías eso? Habla con la gente responsable del calendario. ¿Tú necesitas un descanso mental?”. Por otro lado, dijo: “En tenis sabes que vas a tener derrotas que te destrozan, y no te queda otra opción que pasar página y tratar de jugar mejor la próxima vez”.

¿Cómo quedaron las semifinales del US Open?

Entre las mujeres, el último Grand Slam del año ya tiene a las cuatro semifinalistas: por un lado se medirán Aryna Sabalenka ante Jessica Pegula, mientras que Amanda Anisimova jugará contra Naomi Osaka. Los encuentros tendrán lugar este jueves, mientras que la gran final será el sábado 6 de septiembre en el emblemático Arthur Ashe Stadium.

