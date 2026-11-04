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Champions League

Alineaciones de PSV y Brujas por la Champions League: formaciones probables

PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Philips Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

PSV vs. Brugge, Champions League
PSV vs. Brugge, Champions League

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV viene de ganarle 1-0 a Porto y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Brujas viene de ganarle 3-0 a Lens y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de PSV y Brujas

PSV (4-3-3): Matěj Kovář, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić, Kodai Sano, Guus Til, Mauro Júnior, Ruben van Bommel, Sven Mijnans, Ivan Perišić. DT: Peter Bosz.

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Brujas (4-2-3-1): Yann Sommer, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Nicolò Tresoldi, Jan Virgili. DT: Ivan Leko.

La previa de PSV y Brujas: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Philips Stadion
  • Historial: 3 cruces — PSV ganó 1, Brujas ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 13/07/2024: PSV 1-1 Brujas
  • Próximo partido de PSV: vs. Real Madrid, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Brujas: vs. Liverpool, miércoles 25 de noviembre
Bolavip Chile
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