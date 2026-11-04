Qué canal de TV transmite EN VIVO AEK vs. Real Madrid por la Champions League

Real Madrid visita Grecia para enfrentar al AEK en Atenas. Los 'merengues' van por su cuarto triunfo consecutivo en Champions League.

Real Madrid vuelve a la acción en la UEFA Champions League con la misión de prolongar su buen momento en el torneo. El conjunto merengue visita al AEK de Atenas con la intención de conseguir su cuarto triunfo consecutivo en la competición y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

El elenco ‘merengue’ llega con la confianza de tres victorias consecutivas y de nuevo puntos obtenidos de nueve posibles, mientras que el cuadro griego atraviesa un panorama diferente. AEK suma apenas tres puntos y viene de sufrir dos derrotas consecutivas, por lo que necesita hacerse fuerte en casa para recuperar terreno en la fase de liga.

MADRID, SPAIN – OCTOBER 21: Yan Diomande of Real Madrid celebrates scoring his team’s fourth goal with Kylian Mbappe and Brahim Diaz during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Real Madrid C.F. and RB Leipzig at Estadio Santiago Bernabeu on October 21, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Formaciones de AEK y Real Madrid

AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Arriaga, Kairinen, Majer, Koita; Jovic y Gacinovic.

Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Arriaga, Kairinen, Majer, Koita; Jovic y Gacinovic. Real Madrid: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

¿A qué hora juegan AEK vs. Real Madrid?

El partido entre AEK y Real Madrid se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 14:45 horas de Chile, en el OPAP Arena de Atenas, Grecia.

¿Dónde ver EN VIVO AEK vs. Real Madrid?

El encuentro de la Champions League será transmitido por televisión a través de ESPN 5. Además, estará disponible vía streaming mediante el plan Premium de Disney+.