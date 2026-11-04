PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Philips Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV necesita sumar para no complicarse en la fase de liga, y enfrente tiene a un Brujas que llega con más confianza de la que muestra la tabla.

Los puntos en esta Champions League pesan doble: 36 equipos pelean por un lugar entre los mejores, y cada tropiezo deja más cerca la eliminación directa en febrero.

La actualidad de ambos equipos

El PSV se mueve raro en esta edición: viene de ganarle a Porto de visitante tras perder contra el RB Leipzig, y todavía arrastra apenas 4 puntos en tres fechas. Está 21° y necesita una racha para meterse entre los puestos que clasifican sin pasar por el repechaje.

El Brujas, en cambio, llega con el envión de un 3-0 ante Lens y, antes de eso, un partidazo: le ganó 4-3 al Inter como visitante. Son 6 puntos en tres partidos y el 13° puesto, una posición que todavía puede mejorar bastante si sostiene ese nivel ofensivo.

El historial entre PSV y Brujas

El historial entre ambos está parejo: se enfrentaron tres veces, con una victoria para cada uno y un empate, y hasta los goles están igualados, 4 para cada lado. El antecedente más reciente, en 2024, terminó 1-1, y antes de eso el Brujas se había impuesto 2-1 en 2020.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/07/2024 PSV vs. Brujas 1-1 Club Friendlies 09/01/2020 PSV vs. Brujas 1-2 Club Friendlies 11/01/2019 PSV vs. Brujas 2-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis