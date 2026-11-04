PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV necesita sumar para no complicarse en la fase de liga, y enfrente tiene a un Brujas que llega con más confianza de la que muestra la tabla.
Los puntos en esta Champions League pesan doble: 36 equipos pelean por un lugar entre los mejores, y cada tropiezo deja más cerca la eliminación directa en febrero.
La actualidad de ambos equipos
El PSV se mueve raro en esta edición: viene de ganarle a Porto de visitante tras perder contra el RB Leipzig, y todavía arrastra apenas 4 puntos en tres fechas. Está 21° y necesita una racha para meterse entre los puestos que clasifican sin pasar por el repechaje.
El Brujas, en cambio, llega con el envión de un 3-0 ante Lens y, antes de eso, un partidazo: le ganó 4-3 al Inter como visitante. Son 6 puntos en tres partidos y el 13° puesto, una posición que todavía puede mejorar bastante si sostiene ese nivel ofensivo.
El historial entre PSV y Brujas
El historial entre ambos está parejo: se enfrentaron tres veces, con una victoria para cada uno y un empate, y hasta los goles están igualados, 4 para cada lado. El antecedente más reciente, en 2024, terminó 1-1, y antes de eso el Brujas se había impuesto 2-1 en 2020.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/07/2024
|PSV vs. Brujas
|1-1
|Club Friendlies
|09/01/2020
|PSV vs. Brujas
|1-2
|Club Friendlies
|11/01/2019
|PSV vs. Brujas
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.
- Brujas suma 6 puntos en el torneo.