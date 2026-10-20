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Champions League

Alineaciones de Porto y PSV por la Champions League: formaciones probables

Porto y PSV se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio do Dragao por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Porto vs. PSV, Champions League
Porto vs. PSV, Champions League

Porto recibe a PSV este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto viene de caer 2-3 ante Betis y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. PSV viene de caer 0-1 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Porto y PSV

Porto (4-3-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Victor Mow Froholdt, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, Borja Sainz, Samu Omorodion, Pepê. DT: Francesco Farioli.

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PSV (4-2-3-1): Matěj Kovář, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Mauro Júnior, Kodai Sano, Shuryjano Cornecion, Noah Fernandez, Ivan Perišić, Sven Mijnans, Filip Kostić. DT: Peter Bosz.

La previa de Porto y PSV: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio do Dragao
  • Historial: 3 cruces — Porto ganó 1, PSV ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 21/07/2016: PSV 3-0 Porto
  • Próximo partido de Porto: vs. Napoli, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de PSV: vs. Brujas, miércoles 4 de noviembre
Bolavip Chile
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