Alineaciones de Porto y PSV por la Champions League: formaciones probables

Porto recibe a PSV este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto viene de caer 2-3 ante Betis y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. PSV viene de caer 0-1 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Porto y PSV
Porto (4-3-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Victor Mow Froholdt, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, Borja Sainz, Samu Omorodion, Pepê. DT: Francesco Farioli.
PSV (4-2-3-1): Matěj Kovář, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Mauro Júnior, Kodai Sano, Shuryjano Cornecion, Noah Fernandez, Ivan Perišić, Sven Mijnans, Filip Kostić. DT: Peter Bosz.
La previa de Porto y PSV: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio do Dragao
- Historial: 3 cruces — Porto ganó 1, PSV ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 21/07/2016: PSV 3-0 Porto
- Próximo partido de Porto: vs. Napoli, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de PSV: vs. Brujas, miércoles 4 de noviembre