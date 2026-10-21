Alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig por la Champions League: formaciones probables

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 4-3 a Roma y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 1-0 a PSV y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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