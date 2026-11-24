Real Madrid recibe a PSV este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. El Real Madrid llega como el equipo que nadie quiere enfrentar en esta fase de grupos: gana y convence, aunque le cueste cerrar los partidos sin sobresaltos. El PSV, en cambio, necesita un golpe de autoridad para no quedar al margen de la clasificación.
Son puntos que pesan en la pelea por meterse entre los mejores puestos de la fase de liga, y para el Real Madrid significa además mantener el paso perfecto que viene mostrando en Europa.
La actualidad de ambos equipos
El Real Madrid viene de un partido de locos ante el AEK Athens, al que terminó ganando 3-2 de visitante después de ir sufriendo el resultado. Antes había goleado 4-1 en casa al RB Leipzig y también se impuso 4-3 en Roma, en otro partido con muchos goles. Son tres victorias al hilo que lo tienen segundo en la tabla con 12 puntos, una racha que combina efectividad con algo de vulnerabilidad atrás.
El PSV llega golpeado. Perdió 1-2 de local ante el Brujas en la última fecha y antes había caído 0-1 frente al RB Leipzig, aunque en el medio logró un triunfo ajustado por 1-0 ante el Porto. Esa irregularidad lo dejó 24° con apenas 4 puntos, una posición que lo obliga a reaccionar si quiere seguir con chances de avanzar.
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Real Madrid suma 12 puntos tras vencer a AEK Athens, RB Leipzig y Roma.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.