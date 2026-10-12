Viking vs. Bayern: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Champions League

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre, Bayern visita a Viking con la obligación de no relajarse pese a la diferencia de nivel que separa a ambos planteles en esta Champions League.

Los alemanes buscan afirmarse en la fase de liga tras un arranque contundente, mientras que el equipo noruego necesita sumar su primer punto para no quedar relegado en la tabla general del torneo.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Viking llega golpeado después de caer 1-3 como visitante frente a Stuttgart en su debut continental. El equipo noruego todavía no sumó puntos y marcha en el fondo de la clasificación general, algo que lo obliga a mostrar una versión distinta si quiere competirle a un rival de semejante jerarquía.

Bayern, en cambio, mostró su poderío ofensivo al golear 5-0 a Bodo Glimt como local. Con ese resultado se ubica entre los mejores de la fase de liga y viaja a Noruega con la intención de confirmar que puede repetir la fórmula lejos de Alemania.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Viking suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Bayern suma 3 puntos tras vencer a Bodo Glimt.