Liverpool vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. El Liverpool llega a esta tercera jornada con puntaje ideal y una goleada fresca en las piernas, mientras Villarreal quiere seguir metiendo presión desde el repechaje de la tabla.
Todavía es octubre, pero en la nueva fase de liga cada punto pesa para asegurarse un lugar entre los mejores puestos. Ganar acá significa estirar una ventaja que después puede ahorrar dolores de cabeza en la próxima ronda.
La actualidad de ambos equipos
El Liverpool no perdió pisada en estas dos primeras fechas: goleó 6-3 al LASK como visitante y antes se había impuesto 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield. Con 6 puntos y quinto en la tabla, el equipo inglés llega para confirmar que puede competir arriba con cualquiera.
Villarreal, en cambio, tuvo un arranque más irregular. Después de caer 2-3 ante el Dortmund de visitante, se recompuso con un 3-1 ante Napoli en su cancha y llegó a los 3 puntos. Está 14° de 36 equipos, en una zona donde todavía se define quién avanza directo y quién pasa por el repechaje.
El historial entre Liverpool y Villarreal
El historial entre ambos tiene apenas cuatro antecedentes, pero todos recientes y con un dominio claro de los ingleses: tres victorias para Liverpool contra una de Villarreal, con 8 goles a favor y 3 en contra. Los dos últimos cruces fueron nada menos que en semifinales de Champions en 2022, cuando el Liverpool terminó avanzando tras ganar de local 2-0 y caer 3-2 como visitante, un global ajustado que dejó buen sabor para los Reds.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2022
|Villarreal vs. Liverpool
|2-3
|UEFA Champions League
|27/04/2022
|Liverpool vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|05/05/2016
|Liverpool vs. Villarreal
|3-0
|UEFA Europa League
|28/04/2016
|Villarreal vs. Liverpool
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Liverpool suma 6 puntos tras vencer a LASK y Atlético de Madrid.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.