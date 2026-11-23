En las últimas horas destaparon lo que sería esta movida que realiza Arturo Vidal sobre su futuro.

En Colo Colo si bien aún se sigue saboreando lo que es la obtención de la estrella 35 en el fútbol chileno, se ha generado un importante debate en el mundo ‘Albo’ por el tema renovaciones, en donde sin dudas la continuidad de Arturo Vidal para el 2027 ha sido el principal tema.

Dentro de las últimas horas, el ‘King’ dejó un ácido comentario sobre su futuro, con un importante palo a Aníbal Mosa, el presidente del club, con quien parece no tener hoy una buena relación tras esta situación de su renovación en Colo Colo.

Sobre esto, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para comentar lo que fueron los dichos de Arturo Vidal, en donde indicó que el futbolista puso entre la espada y la pared a Aníbal Mosa.

“Hay un desafío a la autoridad en ese sentido, hay un desafío al presidente, al propietario, al mayor accionista del club, Aníbal Mosa, y eso no es un dato no menor”, declaró.

Vidal aún no sabe que será de su futuro | Foto: Photosport

Concluyendo, Díaz explicó que Arturo Vidal está tirando toda su artillería en la mesa para quedarse en Colo Colo, metiendo presión en los medios y haciendo que la gente exclame por la continuidad del capitán ‘Albo’ para el 2027.

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“Arturo Vidal está negociando por los medios, está queriendo imponer su presencia por los medios, él sabe que la gente lo quiere”, cerró.