La Selección Chilena volverá a la acción luego de su triunfal estreno contra Argelia. Tiene que mantener el liderato.

La Selección Chilena alista su segundo partido por la Copa Mundial sub-17. Luego de debutar con victoria sobre Argelia, el combinado nacional va por una nueva alegría en territorio qatarí.

En esta ocasión, La Roja debe medirse contra República Dominicana. La escuadra de Ariel Leporati tiene una misión en mente: mantenerse en lo más alto del grupo J de la competencia internacional.

La confianza del plantel de Chile está a tope tras revertir el marcador en su estreno. Con goles de Rodrigo Catalán, Lucas López, Amaro Pérez y Jonathan Guerrero, el equipo sudamericano celebró en la jornada inicial.

Por su parte, República Dominicana solo cosechó un empate en su encuentro contra Montenegro. Si quiere seguir con vida en el certamen, tendrá que salir a buscar los tres puntos desde el arranque.

La Selección Chilena sub-17 enfrentará a República Dominicana. (Foto: La Roja)

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. República Dominicana?

Tal duelo por el grupo J del Mundial sub-17 está programado para este martes 24 de noviembre. Se disputará a partir de las 11:30 horas de Chile en la cancha 3 de la Ciudad Deportiva de Doha.

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¿Dónde ver a La Roja en el Mundial sub-17?

Tal compromiso entre Chile y República Dominicana será transmitido por TV exclusivamente por DSports+ PLUS. A su vez, podrá ser sintonizado a través de las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.