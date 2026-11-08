Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Liverpool llega golpeado por los resultados y necesita reaccionar antes de que la distancia con la punta se vuelva un problema serio. Crystal Palace, hundido en la tabla, ve en este partido una chance de frenar una caída que ya empieza a asustar en Selhurst Park.

Son realidades opuestas en la tabla, pero ninguno de los dos está cómodo con su presente. Para el local es una final anticipada para escapar del descenso, y para el visitante una oportunidad de cortar una racha que lo aleja de los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

Crystal Palace no gana hace varias fechas y los números lo reflejan: cayó ante Tottenham, Newcastle y Brighton en sus últimas tres presentaciones, esta última por un contundente 5-0. Con apenas 7 puntos en 9 partidos, está 19° y la urgencia empieza a sentirse en cada jornada que pasa.

El Liverpool tampoco atraviesa su mejor momento. Viene de perder 1-0 como local ante Arsenal, un golpe duro después de haber encadenado dos triunfos frente a Brighton y Brentford. Está 6° con 15 unidades y necesita recomponerse rápido para no perderle pisada a la parte alta de la tabla.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

El historial es ampliamente favorable al Liverpool, que ganó 34 de los 58 enfrentamientos entre ambos, contra 14 victorias de Crystal Palace y 11 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 121 a 55 a favor del equipo inglés en más de medio siglo de cruces.

En los duelos más recientes, sin embargo, Crystal Palace le encontró la vuelta en varias ocasiones, incluyendo un sorpresivo 3-0 como visitante en 2025 y un triunfo como local esa misma temporada. El último antecedente, de todos modos, fue para el Liverpool, que se impuso 3-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Liverpool vs. Crystal Palace 3-1 Premier League 29/10/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 0-3 League Cup 27/09/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-1 Premier League 10/08/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-2 Community Shield 25/05/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 05/10/2024 Crystal Palace vs. Liverpool 0-1 Premier League 14/04/2024 Liverpool vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/12/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 1-2 Premier League 25/02/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 0-0 Premier League 15/08/2022 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Liverpool suma 15 puntos en el torneo.