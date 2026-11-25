La razón por la que Lamine Yamal no podrá jugar hoy en el Barcelona por la UEFA Champions League.

El Barcelona tiene hoy un importante desafío dentro de la UEFA Champions League, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick se enfrenta al Sabah FC por la quinta fecha de la fase de liga en la competición europea.

Para este encuentro, el entrenador alemán recibió una importante noticia que modifica sus planes, debido a que no podrá contar con una de sus principales figuras, en una ausencia que sorprendió a los hinchas del conjunto español.

Se trata del joven delantero español, Lamine Yamal, quien no estará presente en este compromiso y ni siquiera viajó junto al resto de sus compañeros para enfrentar al conjunto de Azerbaiyán.

¿La razón de su ausencia? Lamine Yamal presenta molestias leves en el tobillo derecho, situación que llevó al Barcelona a tomar la decisión de no arriesgarlo por precaución y esperar por su óptima recuperación.

Lamine Yamal es baja en Barcelona | Foto: Getty Images

De esta forma, el Barcelona afrontará este partido sin Lamine Yamal, en donde su entrenador deberá buscar opciones dentro de su plantilla para reemplazar a su gran figura.

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El duelo entre el Sabah FC y Barcelona se disputará este miércoles 25 de noviembre a partir de las 14:45 horas en Chile y lo podrás seguir por Disney+ Premium.