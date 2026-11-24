Según trascendió, Deportes Limache y Cobresal fueron acusados de irregularidades. Por esto, arriesgan duras sanciones.

La Liga de Primera 2026 está en su recta final, pero no exenta de polémica: dos denuncias anónimas ponen en jaque la tabla de posiciones. La ANFP ya realiza las investigaciones respectivas.

Según informa El Deportivo de La Tercera, las acusaciones apuntan contra Deportes Limache y Cobresal. Las autoridades están recabando los antecedentes pertinentes para avanzar en las indagaciones.

En el caso del elenco tomatero, se le culpa de abonarle un millonario finiquito a César Pinares. La problemática es que, según el contrato registrado oficialmente, este debiese ser inferior a $100 millones y no $150 millones como se pagó.

Es por esto que se duda sobre el motivo que conllevó a dicho depósito. La denuncia ya está sobre la mesa e insinúa una falta sobre el artículo 10.1 en su inciso G) del Reglamento General.

Dicho apartado alude a la presentación de documentación adulterada y/o falsa, lo que puede provocar el descenso automático o la desafiliación.

Deportes Limache y Cobresal peligran en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

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La segunda denuncia que remece a la Liga de Primera

A su vez, la acusación contra Cobresal también puede generar un terremoto en la categoría de honor. En tal caso, hay sospechas sobre la salida de Agustín Nadruz rumbo a Sarmiento de Junín.

¿Por qué? Ambos clubes estimaron el pago de US$ 20 mil para permitir el adiós del jugador uruguayo hacia el fútbol argentino. Sin embargo, tal transacción no fue detallada en el TMS.

“La presentación cuestiona el finiquito que Cobresal habría entregado a la ANFP, registrado en cero“, indica el medio.

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“El documento invoca el artículo 152 bis I del Código del Trabajo, que contempla el pago al futbolista de un porcentaje de la indemnización por término anticipado del contrato“, agrega.