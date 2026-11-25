Atlético de Madrid y Viking se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético de Madrid recibe a Viking este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de caer 0-2 ante Bayern y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Viking viene de ganarle 4-1 a Sabah FK y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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