Colo Colo estaría muy cerca de quedarse con este fichaje para el 2027 y derrotaría a la UC en esta disputa.

Colo Colo logró una tremenda victoria el pasado fin de semana en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ vencieron por un categórico 3-0 a la Universidad Católica con una tremenda actuación de Maximiliano Romero.

Tras este triunfo, desde el ‘Popular’ ya empiezan a pensar en lo que será la próxima temporada, en donde el equipo de Fernando Ortiz deberá afrontar varias competencias, en la que espera conformar un competitivo plantel.

Por esto desde la dirigencia del ‘Popular’ ya empiezan a ver opciones para reforzar su plantel, en donde Colo Colo estaría encaminado su primer fichaje y que sería un jugador que también seguía la Universidad Católica.

Se trata del delantero de Santiago Wanderers, Cristóbal Ponce, quien llamó la atención de varios equipos a nivel nacional e internacional tras su gran rendimiento, entre estos Colo Colo y Universidad Católica.

Ponce estaría cerca de Colo Colo | Foto: Photosport

Dentro de lo que es esta lucha, el periodista Jorge ‘Coke” Hevia indicó en su cuenta de ‘X’ que Colo Colo hoy en día toma la delantera por el fichaje de esta joya nacional pensando en la próxima temporada.

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“Colo Colo saca delantera por Cristóbal Ponce. Interesante proyecto en una posición donde necesitará tras la salida de Aquino”, informó el comunicador.

De esta forma, Colo Colo ya estaría moviendo sus grúas para poder conformar un poderoso plantel para el 2027, en la que Cristóbal Ponce podría encaminarse a ser el primer refuerzo para el equipo de Fernando Ortiz.

CC saca delantera por Cristóbal Ponce. Interesante proyecto en una posición donde necesitará tras la salida de Aquino. — Jorge Hevia Cristino (@CokeHevia) November 24, 2026