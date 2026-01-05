Universidad de Chile inició en esta jornada con plantel completo lo que será su período de pretemporada, en donde Francisco ‘Paqui’ Meneghini lidera este nuevo proceso dentro del ‘Romántico Viajero’ para este 2026.

En esta semana en donde el equipo inicia sus trabajos para el 2026, la dirigencia del club tendrá mucho movimiento en lo que es el mercado de pases, en donde trabajan en la llegada de refuerzos, como también analizan opciones de jugadores que pueden partir.

Sobre este último punto, hay una de las figuras de la U que vivirá una semana decisiva por lo que es su futuro en el club, en la que se decidirá si continuará vistiendo de azul o dará un salto en su carrera.

Se trata de Matías Sepúlveda, el jugador azul es del interés de Lanús de Argentina, club que quiere contar con los servicios del jugador para este 2026, tras lo que fue su buen nivel en el 2025.

Sepúlveda vive semana crucial | Foto: Photosport

En las últimas horas, el presidente del club argentino, Nicolás Russo conversó con Radio La Red en Argentina y confirmó el interés de Lanús en contar con Matías Sepúlveda, apuntando a que esta semana será crucial.

“Seguramente la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante”, declaró.

Desde la Universidad de Chile esperan poder zanjar esta semana lo que es el futuro del ‘Tucu‘, en la que en caso de concretarse su salida, se meterán de lleno en encontrar a su reemplazante en su puesto.

Los próximos días serán claves para conocer que será de este posible traspaso de Matías Sepúlveda a Lanús de Argentina, en donde la U podría perder a un importante elemento en este inicio de año.

En Síntesis