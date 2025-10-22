Un verdadero incendio se ha desatado entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales y los clubes de Segunda División, luego que este martes, las instituciones de la tercera categoría del fútbol chileno emitieran un fuerte comunicado donde aseguraban que el gremio de futbolistas se había opuesto al sistema de campeonato que proponían para el 2026 y que consideraban clave para darle viabilidad económica a la división.

“Lamentamos informar que dicha propuesta fue rechazada por el SIFUP, básicamente, debido al sistema de playoffs, que implica que cinco clubes quedarían sin competir durante el mes de noviembre“, aseguraron los trece clubes de la Segunda División tras la cita en Quilín donde también dijo presente el timonel de la ANFP, Pablo Milad.

Con el correr de las horas, llegó la respuesta del organismo que hasta hace unos días era presidido por Gamadiel García. A través de redes sociales, el Sifup lanzó un potente comunicado con una imagen que pedía “no más fake news”.

“De acuerdo con estudios internacionales, las Fake News se propagan siete veces más rápido que una noticia verdadera, dañando el funcionamiento de la democracia y de distintas actividades sociales”, dispararon desde el gremio para desmentir a la agrupación de clubes.

Deportes Puerto Montt lidera la tabla de posiciones de la Segunda División 2025 (Facebook).

Potente comunicado del Sifup contra Segunda División

En el documento, el Sifup expuso que “nuestra disposición fue de colaboración absoluta: pusimos todos nuestros recursos a disposición para fortalecer esta división. Así lo reconocieron varios representantes de clubes en la mesa. No olvidemos, además, que la responsabilidad principal de generar condiciones de desarrollo para sus socios corresponde a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. En la instancia se acordó establecer una mesa de trabajo tripartita, para avanzar en distintas materias que permitan mejorar la realidad de la categoría. Por eso nos sorprende el comunicado difundido por los clubes”.

Luego señalaron tajantemente que “debemos desmentir categóricamente que nos hayamos opuesto a una propuesta de campeonato. En la reunión no se presentó ninguna proposición formal al respecto, hecho que puede ser ratificado tanto por Pablo Milad como por los gerentes de Liga”.

Además, apuntaron que “lo único comunicado, informalmente, fue que querían hacer un campeonato hasta el 30 de octubre y una liguilla de ascenso para 8 clubes, lo que no se condice con lo mediado en la Dirección del Trabajo respecto a la duración del Campeonato para todos los clubes“.

“Como gremio, nos preocupa de manera especial la situación de la Segunda División. Estamos plenamente disponibles para trabajar junto a la ANFP y a los clubes, siempre que exista coherencia entre lo que se conversa en privado y lo que se comunica públicamente. Nuestro único objetivo es mejorar las condiciones de esta categoría y del fútbol chileno en su conjunto”, cerraron.