Cobreloa prácticamente se despidió del ascenso directo en Primera B tras sufrir una estrepitosa derrota 3-0 ante Santiago Morning en el inicio de la Fecha 28 de la división de plata del fútbol chileno.

El conjunto loíno llegaba con los ánimos por las nubes tras conseguir tres victorias consecutivas que lo habían elevado al tercer lugar de la tabla de posiciones detrás de Universidad de Concepción y Deportes Copiapo. Un triunfo ante el ‘Chago’ dejaba a los ‘Naranjas’ cerca de la cima, pero todo se derrumbó en La Pintana.

Con goles de Kevin Vásquez (5′), Bryan Taiva (7′) y Diego Arias (68′) el elenco microbusero sorprendió a un Cobreloa que no dio muestras de reacción y que sufrió la expulsión de David Tapia (41′).

Con este sorpresivo resultado, el Morning que está a la espera de la resolución del TAS que le permitan devolver 9 puntos, se mantiene de colista absoluto pese a que llegó a las 26 unidades en la tabla de posiciones.

En tanto, el elenco de César Bravo se quedó en la tercera ubicación de forma momentánea con 44 unidades. En caso de un triunfo de San Marcos y Santiago Wanderers, los de Calama podría caer a la quinta ubicación.

En la próxima fecha, Cobreloa protagonizará un duelo de vida o muerte ante precisamente los ‘Caturros’ en el Zorros del Desierto de Calama. El partido está programado para el próximo domingo 26 de octubre a las 15:00 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de Primera B