Universidad de Chile vive días de máxima exigencia. El equipo de Gustavo Álvarez no solo se prepara para enfrentar a Lanús en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, sino que además debe enfocarse en la Liga de Primera, donde pelea punto a punto en la parte alta de la tabla.

En medio de ese escenario, y tras la victoria ante Palestino, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, anunció que estaba en veremos la reprogramación del Clásico Universitario ante Universidad Católica, considerando la cercanía del duelo internacional.

La idea llegó a oídos del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien —según informó Cooperativa Deportes— intentó mediar en favor del cuadro laico. ¿Qué pasó finalmente?

El Clásico Universitario se jugará en la fecha pactada

Las gestiones no prosperaron. Según el citado medio, desde TNT Sports, dueño de los derechos de transmisión del fútbol chileno, decidieron mantener la fecha original del clásico, descartando cualquier modificación del calendario.

La decisión de la cadena televisiva tiene un trasfondo institucional: TNT Sports quedó fortalecida tras alcanzar un acuerdo con la ANFP que incluyó la creación de un tercer torneo oficial, con el objetivo de saldar una deuda pendiente generada por la suspensión de partidos durante el estallido social y la pandemia.

En el último Clasico Universitario, la U venció a la UC con el agónico tanto de Rodrigo Contreras | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

De esta forma, el Clásico Universitario se jugará en la fecha originalmente fijada, obligando a Gustavo Álvarez a administrar las cargas físicas de su plantel entre el desafío internacional y la lucha por el Chile 2, que entrega cupo directo a la próxima Copa Libertadores.