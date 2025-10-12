Una verdadera batalla en el escritorio está librando por estos días Santiago Morning en la Liga de Ascenso 2025. El conjunto bohemio está expectante a una resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) que le permitiría obtener nueve puntos y remecer toda la tabla de posiciones de Primera B.

El ‘Chaguito’ recurrió al máximo tribunal deportivo luego que el Tribunal de Disciplina les descontara nueve unidades por incumplimientos financieros en la temporada 2024.

El club de la ‘V Negra’ no había pagado cotizaciones previsionales al plantel por lo que fue sancionado con una resta de puntos al inicio de esta campaña.

El TAS revolucionaría la tabla de posiciones de Primera B

Ahora, se espera que el tribunal con sede en Lausana, Suiza, falle en los próximos días su resolución final. De acuerdo a TNT Sports, el TAS podría entregar su dictamen el próximo 31 de octubre.

En caso que el fallo sea favorable a Santiago Morning, el club microbusero recuperará 9 puntos y llegaría 32 puntos en la tabla de posiciones, zafando de todo peligro de descender a la Segunda División Profesional.

Incluso, una racha de triunfos en el cierre de la fase regular, los podría hacer soñar con llegar a la liguilla de ascenso a Primera División.