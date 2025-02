Cobreloa empató 1-1 ante Unión San Felipe por el Campeonato de Primera B. El DT de los Zorros, César Bravo, piensa que jugaron bien la primera media hora y luego se metieron muy atrás en la cancha.

“El primer tiempo empezamos muy bien, hasta los minutos 30-35, después cedimos mucho la pelota a San Felipe, nos replegamos mucho, quedamos muy cortados. Al final nos desgastamos corriendo detrás de la pelota y creo que lo sentimos”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

También cree que con las variantes lograron mejorar, aunque sin gran profundidad: “El inicio del segundo tiempo fue la misma tónica, hasta que pudimos hacer los cambios, pudimos buscar más de acuerdo a la necesidad, cambiando la forma de juego. De ahí pudimos llegar un poco más al arco rival, sin tener mucha profundidad, sin tener muchos acercamientos. Lamentablemente la toma decisiones en ciertas jugadas no fueron las mejores”.

César Bravo fue consultado por el arbitraje de Francisco Soriano y las pocas amarillas que hubo en el compromiso. En ese contexto, el DT terminó por halagar la picardía del experimentado arquero del Uní Uní.

“Eso pasa por tener un jugador de jerarquía como lo tienen ellos, Paulo Garcés te manejó todo el partido, hizo todo el tiempo posible, nunca le llamó la atención, nunca lo amonestó, pero son jugadas que pasan. Eso es lo que a lo mejor a nosotros nos falta, tener esa picardía que se necesita en esta división”, dijo el entrenador.

César Bravo asegura que Paulo Garcés manejó el compromiso e hizo tiempo. (Foto: Photosport)

De todas formas, no quiso profundizar en la performance del silbante y se concentró en el propio: “Hablar del arbitraje no sé si corresponde. Nosotros corrimos mal, corrimos detrás de la pelota en muchos momentos del partido, no pudimos sostener lo que hicimos en 30-35 minutos del partido”.