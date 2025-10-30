Ser campeón con Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica es un sueño para cualquier futbolista que comienza en la profesión. Sin embargo, hay un crack que llevó su marca a otro nivel: alzó trofeos con esos tres clubes.

Se formó en la precordillera, años más tarde vistió de azul y finalmente se calzó la camiseta alba. Logró adjudicarse la corona en las tres instituciones de mayor jerarquía en Chile. ¿De quién estamos hablando?

De Paulo Garcés. Un arquero de vasta trayectoria que, a sus 41 años, ya piensa en colgar guantes y botines. El monarca de América con la Selección Chilena confesó que ve cada vez más cerca el retiro.

En conversación con El Aconcagüino, reveló la fecha límite que fijó para ponerle fin a su carrera. Todavía le queda bencina, pero entiende que el cuerpo se deteriora siendo deportista de alto rendimiento. Milita en Unión San Felipe.

“Creo que todavía estoy para jugar uno o dos años más, pero hay mucho desgaste. Llevo viajando un año y medio durante una hora 40 y minutos desde Santiago hasta acá y después de vuelta”, comenzó indicando.

En dicha línea, sobre las razones para despedirse del fútbol, el Halcón Garcés agregó: “Ha existido un desgaste y cansancio familiar. Estoy viejo. Hay que ir viendo qué nos prepara el futuro“.

Paulo Garcés jugó en Colo Colo, Universidad de Chile y la UC: fue campeón con los tres equipos. (Photosport)

Campeón con Colo Colo, Universidad de Chile y U. Católica

Cabe destacar que la figura en cuestión obtuvo títulos de Primera División con los tres clubes más grandes del país. A su vez, alzó la Copa América 2015 con un asterisco: no jugó ningún compromiso en dicha competencia.