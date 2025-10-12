El nombre de Jorge Sampaoli quedó grabado con letras de oro en la historia de Universidad de Chile. No solo por los títulos que consiguió en el club, sino que también por cómo le cambió la vida a los jugadores de los planteles que dirigió.

Ello bien lo sabe una figura que se formó en Universidad Católica, dejó el club de su vida entre críticas y recibió un llamado del entrenador argentino. ¿Quién es? Paulo “Halcón” Garcés.

En entrevista con TNT Sports, el portero fue consultado sobre su relación con el DT trasandino y relató su historia. Estará eternamente agradecido de la gestión que hizo para que se vistiera de azul entre 2012 y 2013.

“Muy buena. Porque Jorge me llama en un momento difícil de mi carrera, que fue mi salida de (Universidad) Católica. Me quedé sin pega cinco meses y me llama, bueno, no me llama Jorge, sino que los dueños de la U en ese momento“, lanzó.

En dicha línea, el experimentado arquero agregó: “Me dieron el espacio para estar en el club y lograr el tricampeonato, independientemente de que jugué poco, porque estaba Johnny“.

Paulo Garcés le agradeció a Jorge Sampaoli por llevarlo a Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

No solo en Universidad de Chile: su relación con Jorge Sampaoli

Finalmente, el Halcón Garcés reiteró su agradecimiento con el oriundo de Casilda, pero por otro motivo: lo llevó a la Selección Chilena y se coronó campeón con su país. Un sueño que no estaba entre sus planes.

“Después va a la Selección, me llama a la Selección. Quedó fuera del Mundial (2014) por decisiones técnicas, que obviamente son respetables. Después me toca ir a la Copa América y salimos campeones de América“, recordó.

“Le tengo un cariño y un aprecio inmenso, porque me dio un espacio en mi carrera muy importante. Creyó en mí“, cerró.