En las últimas horas una importante polémica se ha instaurado dentro del fútbol chileno tras lo que fueron los dichos del volante de Colo Colo, Esteban Pavez, en la que indicó que la Universidad Católica es la mejor institución de Chile, palabras que generaron mucha repercusión hasta día de hoy.

Tras estos dichos, el portero nacional, Paulo Garcés conversó con Radio ADN para comentar las palabras de Pavez, en la que comentó lo que fueron sus inicios dentro de la Universidad Católica, demostrando que el volante ‘Albo’ no está equivocado en sus dichos.

“Yo me inicié en Universidad Católica, no en la sociedad anónima de ahora. Me formé en un San Carlos de Apoquindo donde uno iba a entrenar y pasaba por todas las ramas deportivas: hockey, atletismo, rugby, etc. Creo que las críticas a Esteban Pavez son demasiado innecesarias”, partió señalando Garcés.

Siguiendo en aquello, el ‘Halcón’ dejó en claro que no se duda de que Colo Colo por sus títulos e historia es el equipo más importante de Chile, pero institucionalmente, para él, la Universidad Católica es la mejor.

Garcés habla de la polémica de Pavez | Foto: Photosport

“Obviamente, el equipo más grande es Colo Colo por los títulos y toda la historia que conlleva, pero institucionalmente hablando, la mejor es la UC. Yo me crie ahí y me dieron estudios, educación, me dieron de todo”, remarca.

Garcés y las críticas a Pavez en Colo Colo

Concluyendo, Garcés habló de lo que han sido las duras críticas que ha recibido el volante de Colo Colo, en la que siente que por el irregular año que ha tenido Pavez, los fanáticos de cierta forma le están cobrando de forma exagerada lo que fueron estos dichos.

“El hincha tiene memoria a corto plazo. Si vamos un año atrás, Colo Colo era campeón y con Esteban de capitán; eso se borra muy rápido. No sé si le está pasando la cuenta a Esteban, pero siempre que pisa el palito con un comentario, se quedan con lo que más genere molestia. Por ese lado, no ha tenido un buen año”, cerró.

