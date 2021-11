Claudio Bravo fue formado en Colo Colo e inició su carrera ahí hace ya casi 20 años. De ahí en adelante, el actual portero del Betis se supo ganar un puesto en sus años en el Cacique y emigró a Europa a mediados del 2006, en donde se ha mantenido en la elite del fútbol mundial.

A más de 15 años de su partida al viejo continente y después de haber pasado por clubes como Barcelona y Manchester City, no es primera vez que se habla de un posible regreso del meta al fútbol chileno y a Colo Colo específicamente, pese a que Bravo siempre ha dicho que jugaría en cualquier equipo porque es un profesional.

En conversación con TVN, Claudio Bravo abordó un posible regreso al fútbol chileno y estableció cuáles son las condiciones necesarias para que pueda volver a defender a un equipo en suelo nacional.

“Yo siempre lo he dicho, soy un profesional más de esto. Si me toca jugar en cualquier club en Chile lo voy hacer, sea en primera o en segunda. Donde me toque estar voy a ser exactamente igual a lo que hago aquí, desempeñarme al máximo en una institución que me va dar la posibilidad de seguir trabajando”, comenzó diciendo.

Después, coqueteó con el Cacique: “Lógicamente si es en el lugar donde yo crecí, donde me tocó abrir mi carrera, lógicamente mejor, pero para eso se tienen que dar cosas, tienen que suceder motivos para que uno pueda llegar a ciertos lugares; que el técnico te quiera, que el presidente te quiera, que la institución te quiera, que se genere un espacio para ocupar esa plaza”, aseguró.

Para cerrar, Bravo le lanzó un guiño a los albos y “apuró”: “Cuando tenga un papel por escrito, algo que sea más formal donde lógicamente exista un proyecto, una oferta económica, donde veas algo por escrito, tiene una relevancia distinta. Eso implica seriedad, pero si hay conversaciones que sí, que no, que en dos o tres años, queda todo en el aire”, concluyó.