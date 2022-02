Colo Colo sin duda que ha tenido una exitosa historia desde su fundación y todo se reforzó aún más cuando llegó la construcción del Estadio Monumental, el cual ha visto al Cacique levantar títulos nacionales y quizás el más importante como fue la Copa Libertadores de América en el año 1991.

Marcelo Barticciotto comentó durante este miércoles en ESPNF90Chile la interrogante de si el recinto de Macul tendría que ser remodelado en algún momento, a pesar de todo el cariño que los hinchas le tienen.

"Creo que el estadio quedó en el pasado. Con todo lo que lo amamos y con todas las historias que tiene adentro. Las historias no se van, la idea es y el proyecto que es viable es tratar de remodelarlo, de hacerlo casi nuevo", dijo.

En esa línea, es que obviamente que un nuevo estadio sería construido en la misma locación y que el hincha debe tener la certeza que la historia se quedará ahí.

"Pero se va a hacer en el mismo lugar. El alma está ahí, porque la gente se puede enojar 'nos van a sacar el Monumental', hay gente que si, pero el estadio quedó en el pasado", agregó.

Finalmente, enfatizó que el club es digno de un nuevo recinto, pues cree que hay varios factores que ya están obsoletos y en el conjunto de todo, el resultado es negativo.

"Creo que Colo Colo merece un estadio mejor y el otro día la gente se quejó de que estaba descuidado. Que estaba muy sucio, que se abría después de dos meses y todo, creo que no le hicieron limpieza. Los baños no son los adecuados, el acceso no es el adecuado. Entonces si uno se pone a sumar cosas la ecuación te da negativa, lamentablemente, aunque nos duela", cerró.