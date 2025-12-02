Este martes Colo Colo hizo oficial las nuevas medidas para mejorar la experiencia de los asistentes al Estadio Monumental de cara a la temporada 2026, donde se presentó el proyecto de los nuevos torniquetes con reconocimiento facial, que fue una millonaria inversión que aprobó el directorio de Blanco y Negro.

En total serán 136 ingresos, divididos en ocho accesos, que corresponde a cada una las tribunas del reducto ubicado en la comuna de Macul.

Cada torniquete tiene una altura de 2,2 metros de altura por 1,5 de ancho, que permitirá un ingreso mucho más expedito, de 10 personas por minuto.

La gran novedad es el reconocimiento facial anti-suplantación de identidad, por lo que los hinchas albos deberán registrarse en un portal que será anunciado por los canales del club en las próximas semanas.

Así lo explicó el gerente de operaciones de Blanco y Negro, Gustavo Poblete, quien dio una conferencia de prensa esta jornada para detallar cada punto de este proyecto.

“Lo que vamos a hacer es que a contar del término de esta temporada, vamos a poner a disposición las redes sociales de Colo Colo el link para que puedan entrar y poder hacer el match en término del reconocimiento facial y el documento. Una vez que tengas esto, vas a los canales de venta, que nosotros tenemos hoy día una ticketera, y vas a hacer un match entre el canal de venta y el portal nuestro. Una vez que estés reconocido en este portal, para poder ingresar en el estadio, vas a poder llevar a cabo el proceso de compra”, indicó.

Respecto al beneficio final que se busca, comentó: “Nos permite justamente enrolarnos, este torniquete te permite rápidamente entrar. Ahora, esta base de datos tiene una condición bastante importante. Primero, el reconocimiento biofacial, en una cantidad de puntos, en donde no solamente la miras de frente, la puedes ver de lado incluso. La otra es que estos puntos biofaciales también tienen un match con un documento de identidad, por lo cual buscamos generar y poder llevar a cabo el derecho de admisión y evitar lo que es la suplantación de identidad”.

Además, desde ByN dieron a conocer la instalación de cubos anti escalada en los techos del Monumental, para evitar el tránsito de barristas en estas zonas.

También se informó que entre 2012 y 2025 el Cacique ha sido el club que ha aplicado más derechos de admisión, con un saldo de 2.259 individuos.

Finalmente, los albos presentaron la nueva Comisión del Hincha, que buscará acercar a las familias al estadio.

Esta será la distribución de los torniquetes en el Monumental:

Océano: 31 torniquetes

31 torniquetes Tucapel: 12 torniquetes

12 torniquetes Arica: 16 torniquetes

16 torniquetes Lautaro: 12 torniquetes

12 torniquetes Cordillera: 31 torniquetes

31 torniquetes Galvarino: 12 torniquetes

12 torniquetes Magallanes: 10 torniquetes

10 torniquetes Caupolicán: 12 torniquetes

