La dirigencia de Blanco y Negro está trabajando a tope para poder cumplir el deseo de Gustavo Quinteros de tener al plantel completo, con refuerzos incluidos, para el tres de enero en el Estadio Monumental antes de que partan a Argentina para encarar la pretemporada.

Uno de los puestos que el director técnico boliviano-argentino exigió reforzar es la delantera y uno de los nombres que más suena es el del paraguayo de Argentinos Juniors, Gabriel Ávalos. En los últimos días, el ex Boca Juniors Wanchope Ábila también agarró fuerza para llegar a Macul.

En conversación con el portal de noticias AS, Miguel Ángel Torrén, capitán de Argentinos Juniors, se refirió a la posible llegada de su compañero de equipo Gabriel Ávalos al Cacique, asegurando que “Estuve leyendo que tenía varias opciones y entre ellas está Colo Colo. Ojalá se le pueda dar, aunque como compañero y capitán de Argentinos no me gustaría que se vaya. Tengo una buena relación con él, hablamos de su futuro y le dije que siempre debe elegir lo mejor para él y su familia, que arregle donde más le convenza”, aseguró.

El defensor del Bicho Colorado no escatimó en elogios para Ávalos: “Es un delantero de la puta madre, hace muchísimos goles, es muy grandote y pese a eso tiene buena técnica, es potente y dentro del área no te perdona, la que tiene la manda a guardar”.

Para cerrar, Torren no escondió su deseo de ver a Ávalos en los albos: “La verdad es que es un excelente jugador, ojalá pueda llegar al más grande de Chile y aportar su granito de arena, no tengo dudas que lo hará. Aparte es una gran persona, muy buen pibe y eso al grupo le caerá bárbaro, se van a dar cuenta de inmediato”, sentenció.