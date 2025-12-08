La derrota de Colo Colo ante Audax Italiano en el estadio Monumental caló hondo en el mundo albo, no sólo porque con este resultado no jugarán copas internacionales el 2026, si no que culminan un Centenario lleno de malos resultados y decepciones.

BOLAVIP conversa con Gustavo de Luca, quién asume estar muy triste por lo que vio en Macul y pide la salida inmediata de Fernando Ortiz de la banca del Cacique.

“Y la verdad que es merecido lo que pasa Colo Colo este año, la verdad que no anduvo y bueno, no puede ganar un partido de local, un partido definitorio para Colo Colo y no lo puede ganar, así que la verdad que no se lo merece, por lo que hizo en todo el año, la verdad que una campaña paupérrima”, asegura el ex centrodelantero.

Consultado respecto a la continuidad o no de Fernando Ortiz, De Luca es claro: no debe seguir por ningún motivo.

Gustavo de Luca pide la salida inmediata del Tano Ortiz.

“Y yo creo que en estos partidos demostró que no está a nivel de club grande, el equipo no anduvo al principio de año y tampoco anduvo con Ortiz, así que creo que no, bueno, seguramente tiene contrato vigente, pero la verdad que no”, dispara.

Cuando se entera que el contrato vence a fin de año si no clasificaba a nada en lo internacional, a De Luca le cambia el semblante.

“Entonces chau, ninguna chance, o sea, ninguna chance porque tuvo chance Colo Colo al final de clasificarse, hoy era un partido clave para, como se dice, si no lo sacás con fútbol lo sacás con coraje, con la localía, metiendo y la verdad que hoy Colo Colo no hizo nada y termina el año perdiendo de local con un equipo que es mucho menos que Colo Colo en los papeles, ¿no es cierto?”, cerró.