Colo Colo cerró una temporada para el olvido en este 2025, en el que los ‘Albos’ cayeron en la última fecha del torneo cayeron por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental, resultado que los dejó fuera de la Copa Sudamericana.

En el ‘Cacique’ sin duda que la pena es gigantesca tras lo que fue este año plagado en fracasos y ahora se busca a los grandes responsables de esta temporada que los hinchas del club no quieren volver a repetir.

Tras esta derrota, una nueva polémica fue la que se desató en Colo Colo y el gran protagonista de esta es el reconocido preparador físico de Arturo Vidal, Juan Ramírez, quien incendió todo con unos mensajes en Instagram.

¿El apuntado? es el entrenador Fernando Ortiz, a quien el cayó con todo tras lo que fue este cierre de temporada en el ‘Cacique’ y puntualmenet, por no respetar a los jugadores, haciendo alusión a la marginación del equipo a Esteban Pavez.

Ortiz en la mira en Colo Colo | Foto: Photosport

“Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas no hay otro resultado que las manos vacías, lamentablemente pero así fue en todos lados…”, declaró en su primera historia.

En la segunda historia que compartió Ramírez, el PF aparece junto a Esteban Pavez, en la que acompaña con un breve texto “respeto toda la vida capitán”.

Es así como en Colo Colo no paran de llover polémicas en lo que fue esta triste temporada para todos los hinchas, quienes vieron la peor versión de su equipo en el año más importante de su historia.