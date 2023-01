El comunicador Jorge 'Coke' Hevia analizó a Colo Colo tras la derrota en la Supercopa ante Magallanes y no quiere saber nada más de las excusas de Gustavo Quinteros cuando pierde, además de advertir que el DT y la dirigencia están separando caminos.

Coke Hevia está chato de las excusas de Gustavo Quinteros en Colo Colo y apunta sus dardos: "Ya no hay que escucharlo más"

Colo Colo comenzó con el pie izquierdo su temporada 2023 después de caer en una dramática definición a penales frente a Magallanes, perdiendo de esa manera el primer título del año para Gustavo Quinteros y sus dirigidos.

El equipo no se vio bien y se notaron las bajas respecto a la temporada anterior, en donde el Cacique cuenta con 4 titulares menos y se ve notoriamente afectado tras comenzar tarde la pretemporada -terminaron la anterior más tarde, también- y no contar con la totalidad del plantel cerrado aún.

El Cacique se quedó sin premio en la Supercopa. | Foto: Agencia UNO

“¿Qué pasa en Colo Colo? Mientras estuvo el CSD, los refuerzos antes de iniciar la pretemporada y todo listo. Ahora, nada. Todavía no llega el 9, no presentan al extremo, se demora lo de Catalán. ¿Y, Blanco y Negro?, ¿Qué pasa entonces?”, analizó Coke Hevia En 60 segundos de Radio Pauta.

Comunicador no quiere saber nada más de excusas del DT albo: “No dicen nada al hincha que es el que está preocupado. Pasa la Supercopa, la pierde y Quinteros que el árbitro, dice que fue justo ganador Magallanes, pero el árbitro. Ya no hay que escuchar más excusas de Gustavo Quinteros; que me falta el lateral, el centro delantero. ¿Y Magallanes? Magallanes sí que tiene poco, pero le ganó”.

En el cierre, Hevia advierte que los caminos de Quinteros y la dirigencia alba caminan por distintas veredas: “Blanco y Negro y Quinteros deben callarse, tomarse de la mano e ir por le mismo camino, pero siento que el proyecto de ambos uno va por acá y el otro por acá”, remató.